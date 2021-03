Kevin Smith Documentary Clerk obtiendra une première mondiale virtuelle à SXSW la semaine prochaine

Employé de bureau, le nouveau documentaire du réalisateur Malcolm Ingram sur la légende du cinéaste indépendant Kevin Smith, fera sa première mondiale ce mois-ci au festival du film virtuel South By Southwest (SXSW). Prévu pour la première le 17 mars lors de la section Spotlight 2020 du festival, une bande-annonce officielle a été mise à disposition pour regarder à Deadline, offrant un aperçu de deux minutes et demie du prochain film avant sa sortie.

GREFFIER arrive bientôt, et @DATE LIMITE a un aperçu! Le @MalcolmIngram documentaire sur ma vie et la mort imminente fait ses débuts à @sxsw la semaine prochaine! Si vous êtes à distance en moi et mes films idiots,

alors ce film fantastique est à voir absolument! https://t.co/HlNzxkptgD – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 9 mars 2021

Un long métrage documentaire, Employé de bureau tire son nom du premier film de Smith en tant que cinéaste, la comédie indépendante de 1994 Les commis. Le nouveau doc ​​est décrit comme un examen et une célébration de la vie de Smith, résultant de la difficile production de Les commis, qui impliquait de maximiser plusieurs cartes de crédit, suivi d’un grand succès au Festival du film de Sundance et au-delà. Smith Les commis succès a également lancé une carrière pour Smith, allant de plusieurs sorties de films en salles à l’écriture de bandes dessinées, à la comédie stand-up, à la baladodiffusion, à la production et à l’hébergement de télévision et à l’écriture de livres.

Malcolm Ingram, qui a réalisé Employé de bureau, est un ami de longue date de Smith car les deux se sont rencontrés il y a 25 ans quand Ingram était journaliste. Dans le document, Ingram suit Smith dans le New Jersey et dans le magasin original Quick Stop qui a servi de lieu de tournage pour Les commis au début des années 90. À l’époque, Smith était également un employé réel du magasin, filmant le film la nuit alors que l’endroit était fermé et travaillant en équipe pendant la journée lorsqu’il était ouvert. Son statut d’icône du cinéma autodidacte a servi d’inspiration aux cinéastes indépendants en herbe depuis des décennies maintenant.

Plusieurs amis et collègues de Smith seront présentés dans Employé de bureau pour parler de sa carrière. Certaines des célébrités qui seront interviewées comprennent Les commis des stars comme Jason Mewes et Brian O’Halloran, entre autres stars comme Justin Long, Jason Reitman, Penn Jillette et Brian « Q » Quinn. Des images de Smith travaillant avec le regretté George Carlin sur le plateau peuvent également être vues dans la bande-annonce d’aperçu. D’innombrables fans de Smith expliquent également pourquoi ils apprécient le travail de Smith autant qu’eux, avec des images de Comic-Con incluses dans la première bande-annonce.

L’original Les commis film avec Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti et Lisa Spoonauer. Cela a également marqué les débuts de Jay et Silent Bob, les stoners fictifs emblématiques joués par Jason Mewes et Smith, qui continueront à apparaître dans de nombreux autres films de Smith au fil des ans. Malgré son aspect noir et blanc et son cadre simple, Les commis a été loué pour son humour, son écriture et son jeu d’acteur. Cela engendrerait une suite et une adaptation de la série animée, et Smith travaille actuellement sur Commis III avec des plans pour commencer à tourner le film plus tard cette année.

Ventes pour Employé de bureau sera traité lors de l’événement virtuel SXSW de cette année du 16 au 20 mars. En raison de la pandémie, l’événement aura lieu pratiquement cette année, et vous pouvez en savoir plus sur le festival et les autres films présentés en première à l’événement sur SXSW.com. Cette nouvelle nous vient de Deadline, où vous pouvez regarder la bande-annonce de Les commis avant sa première SXSW ce mois-ci.

Sujets: Clerk, Clerks, SXSW