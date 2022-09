Kevin Smith dit qu’il n’arrêtera jamais de faire des films, taquine les greffiers 4

Kevin Smith ne prévoit pas nécessairement que Clerks soit une trilogie car il dit qu’un quatrième film sera toujours possible tant qu’il sera là.

Réalisateur Kévin Smith ne souscrit pas à l’idée que les franchises de films doivent se terminer en trilogies, taquinant qu’un jour il pourrait très bien faire Commis 4. Ce mois-ci, Commis III sera enfin présenté en première dans les salles après de nombreux faux départs dans le passé avec les efforts de Smith pour obtenir la suite. Le film ramène l’histoire aux racines de Smith, ramenant Dante O’Halloran et Jeff Anderson pour reprendre leurs rôles des deux films précédents en tant que commis Quick Stop Dante Hicks et Randal Graves.





Il n’est pas prévu pour le moment que Smith revienne à l’arrêt rapide pour un autre Greffiers film, mais cela ne veut pas dire que c’est la fin du chemin pour Dante et Randal. Il garde la porte ouverte pour Commis 4 car il n’a apparemment pas l’intention de se retirer du cinéma, et une autre suite de la série restera donc toujours une possibilité. Par Yahoo !, il dit que Greffiers pour lui c’est quoi Guerres des étoiles est à George Lucas, taquinant que nous pourrions très bien revoir Dante et Randal un jour dans le futur.

« Tant que je suis en vie, il y a une chance qu’il y en ait un autre Greffiers à venir. Voir, [George] Lucas a Guerres des étoiles… c’est tout ce que j’ai dans la vie. j’ai eu mon Greffiers. Je ne m’arrêterai jamais avec le Greffiers personnages parce que j’ai découvert que Dante et Randall sont mon cœur secret. C’est la meilleure façon d’entrer dans une histoire personnelle pour moi. Ils sont tous personnels parce que je vole ma propre vie. Mais ceux-ci Greffiers les images ont fini par être comme, ‘Oh, c’est lui qui le fait.’ C’est aussi proche de Kevin que possible.





Kevin Smith utilise sa propre vie comme source d’inspiration pour ses films

Porte des Lions

L’original Greffiers est né alors que Kevin Smith était un véritable commis au Quick Stop qui s’est senti inspiré pour faire un film sur sa vie. Ce n’est pas par hasard la base de l’histoire pour Commis III ainsi, qui voit Randal faire équipe avec Dante et d’autres copains autour du Quick Stop pour faire un film sur leur vie. Smith dit qu’il pense à l’original Greffiers comme un « biopic » en raison de l’influence de sa vie réelle sur le film, quelque chose qui a toujours inspiré la façon dont Smith écrit ses scénarios à ce jour.

« Quand je regarde Greffiers, c’est un biopic. C’est comme, ‘Oh, c’était ma vie, c’était mon truc, c’est ce que ma petite amie m’a dit à l’époque. C’est ce que mon ami m’a dit. Donc, tous les films que je fais, je les regarde et ils sont très personnels, que j’aie essayé de les faire ou non, parce que je ne suis pas assez talentueux pour créer de la merde, alors je me nourris de ma propre vie. Dans celui-ci, j’ai probablement tiré le meilleur parti de ma vraie vie depuis peut-être le premier Greffierspeut être À la poursuite d’Amy. »

Commis III sera projeté dans les salles du 13 au 18 septembre avec l’aimable autorisation de Lionsgate et Fathom Events. Le spectacle continue également sur la route avec Kevin Smith pour ce qu’on appelle La visite de commoditéet vous pouvez trouver plus d’informations sur le site officiel de Commis III.