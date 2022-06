Kevin Smith dit que la bande-annonce de Clerks III arrive la semaine prochaine

Nous sommes sur le point de voir la première bande-annonce de Commis IIIle troisième volet de la trilogie qui a débuté avec Kévin Smithle premier film de 1994. Après la suite de 2006 Commis II, il a commencé à sembler que nous avions vu le dernier de Dante et Randal au Quick Stop. Ces dernières années, le troisième film à longue gestation a finalement été remis sur les rails et a depuis terminé le tournage. Avec une nouvelle publication sur Twitter, Smith révèle que la première bande-annonce sortira officiellement le 6 juillet.

« Hé, mec, c’est moi, Kevin Smith, et devinez quoi ? Le Commis III La bande-annonce arrive dans une semaine », déclare Smith dans la vidéo. « C’est vrai, sept jours. Le compte à rebours a commencé. Commis IIIla bande-annonce, sort le 6 juillet 2022. Soyez là. »

Pendant de nombreuses années, Commis III était sur l’étagère car l’acteur de Randal Graves, Jeff Anderson, n’était pas intéressé à faire un autre film. Smith ne voulait pas faire Commis III sans Randal, enterrant essentiellement le projet. Les choses ont changé après que Smith a eu une crise cardiaque presque mortelle qui a changé sa vision de la vie. Cela l’a également inspiré à écrire une nouvelle version de Commis III imaginer Randal souffrant de la même manière d’une crise cardiaque et ayant une épiphanie. Anderson a été vendu sur cette idée et a finalement accepté de revenir, reprenant le rôle de Randal avec le personnage faisant un film sur sa vie au dépanneur qui a tout commencé.

Clerks III ramène de nombreux favoris des fans

Bien sûr, Kevin Smith et Jason Mewes sont de retour en tant que Jay et Silent Bob dans Commis III rejoindre revenir Greffiers met en vedette Brian O’Halloran et Jeff Anderson dans le rôle de Dante Hicks et Randal Graves. D’autres vedettes du Greffiers des films sont également présentés, tels que Marilyn Ghigliotti (Veronica) et Scott Schiaffo (le vendeur de chewing-gum de Chewley) du premier film et Rosario Dawson (Becky) et Trevor Fehrman (Elias) de Commis II.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme » Être génial, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir « », a déclaré Smith dans un communiqué lors de l’acquisition du film par Lionsgate. « Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque tout le casting qui a tout commencé ! Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons tout le film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et à la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal m’ont nommé cinéaste – alors maintenant il est temps que je rende la pareille.

Commis III n’a pas encore de date de sortie.