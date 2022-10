Kevin Smith dit que diriger un projet Marvel ou Star Wars est une « course d’imbéciles »

Kevin Smith ne toucherait pas à un projet Marvel ou Star Wars avec un poteau de dix pieds.





Bien que le cinéaste lui-même soit un fan des deux franchises, Smith dit que leurs fanbases respectives sont trop « enragées » et qu’il ne veut pas marcher sur des coquilles d’œufs pour éviter de ruiner l’enfance des fans purs et durs – une leçon qu’il a apprise en travaillant sur He-Man de Netflix redémarrer Maîtres de l’Univers : Révélation.

« C’est une course d’imbéciles – vous allez énerver quelqu’un. Le fandom est enragé et tribal », a déclaré Smith, 52 ans, au Guardian lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de réaliser un film Marvel ou Star Wars à l’avenir.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quand j’ai travaillé sur Maîtres de l’univers, j’ai reçu beaucoup de chaleur de la part de personnes qui avaient l’impression d’avoir gâché leur enfance. S’approcher d’un Marvel ou d’un Star Wars me rendrait incroyablement réticent. »

Hésitations mises à part, Smith affirme que le marché des réalisateurs pour ces films est déjà sursaturé.

« Ils ont un milliard de personnes pour faire ces films, mais personne ne fait de films de Kevin Smith », a-t-il ajouté.





Smith défend les critiques de films comiques de Martin Scorsese

Comme Smith, de nombreuses stars en ont assez des questions sur la franchise de bandes dessinées : allez-vous diriger ? Allez-vous jouer ? Que pensez-vous du dernier film MCU ou DC ? Parmi ceux-ci se trouve le cinéaste légendaire Martin Scorsese, qui a ouvertement critiqué la franchise Marvel hyper populaire.

Scorsese est allé jusqu’à publier un éditorial en 2019 sur ses sentiments à propos des films de bandes dessinées, comparant des films tels que Capitaine Amérique et Homme araignée aux « parcs d’attractions » – et Smith a sauté à sa défense.

« … Dans notre culture très tribale, quelqu’un comme Martin Scorsese se référant aux films de bandes dessinées comme des parcs d’attractions et des manèges de parcs à thème rend un groupe de personnes qui ont fait des films de bandes dessinées leur vie au cours des 10 dernières années très mécontents », a déclaré le Jay et Bob silencieux a déclaré le créateur à Forbes, soulignant que les fans doivent limiter leurs attentes. « Vous demandez à un gars qui a fait Affranchis à quoi il pense [Spider-Man], que pensez-vous que vous allez obtenir? C’est un cinéaste très sérieux, et c’est un homme d’un certain âge et coincé dans ses habitudes. Vous ne devriez pas être surpris que ce soit sa réponse. »

« Pour chaque vieux cinéaste qui dit: » Je ne comprends pas « , il y a un tas de jeunes cinéastes qui disent: » Je comprends et je veux le faire. » Nous n’avons pas à ostraciser les gens qui ne comprennent peut-être pas ou ne sont pas dans les mêmes films que nous », a-t-il ajouté.