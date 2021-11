Kevin Smith dévoile ses deux méchants préférés de la pop culture

WMF Pop Corn WMF KITCHENminis PopCorn 415470

Installez-vous confortablement dans votre canapé, et regardez tranquillement à deux votre film préféré en dégustant des popcorns, comme au cinéma. Ou bien animez votre soirée entre amis avec des popcorns fraîchement préparés. Sucrés, salés, nature ou aromatisés, toutes les occasions sont bonnes pour préparer des popcorns croustillants. FACILE A UTILISER ET ASTUCIEUSE Versez jusqu'à 50 g de maïs soufflé avec un peu d'huile sur la plaque chauffante (pas besoin de mettre beaucoup d'huile grâce au revêtement antiadhésif), avec du sucre ou du sel, selon votre goût. Fermez le couvercle et allumez l'appareil. Une tige rotative tourne en continu pour obtenir du popcorn bien doré, éclaté de manière homogène. En cours de cuisson, vous pouvez ajouter vos arômes préférés : épices, caramel, miel... Pour une utilisation en toute sécurité, la cuve en acier inoxydable et les poignées restent tièdes pendant le fonctionnement de l'appareil. Enfin, quand votre popcorn est prêt, inutile de salir un plat : il suffit de retourner l'appareil et de verser le popcorn dans le couvercle transparent qui fait office de bol de service. Très pratique, l'insert inox dans le couvercle empêche les résidus de matière grasse de tomber sur la table. ELEGANTE ET DESIGN, FACILE A ENTRETENIR Elégante et design avec sa cuve en Cromargan® mat, acier inoxydable 18/10 de haute qualité, marque déposée et exclusive WMF,et son couvercle transparent comme du cristal, la machine à popcorn KITCHENminis fera son effet dans votre cuisine ou dans votre salon.Elle est très simple à nettoyer grâce à son revê