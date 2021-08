Kevin Smith demande de l’aide aux Sharks de San Jose pour recréer une scène emblématique de Jay dans Clerks III

Kevin Smith est un peu dans le pétrin en essayant de contacter les Sharks de San Jose pour le prochain versement de son Commis la franchise. Il a contacté Twitter aujourd’hui pour lancer le bal en demandant: « Cher @SanJoseSharks: Nous aimerions recréer cette scène avec @JayMewes de CLERKS dans notre nouveau film que nous tournons appelé CLERKS III. Nous n’avons pas pu obtenir une réponse d’autorisation, même avec l’aide des @NJDevils. Pouvez-vous nous aider ? Veuillez contacter @JordanMonsanto. Merci ! » Clerks III est maintenant tourné sur place dans l’État d’origine de Kevin Smith, le New Jersey.

Dans Commis III, après une crise cardiaque massive, Randal recrute Dante, Elias, Jay et Silent Bob pour faire un film honorant sa vie dans le dépanneur qui a tout déclenché. Tous les acteurs principaux reprendront leurs rôles, y compris Jeff Anderson en tant que Randal, Brian O’Halloran en tant que Dante, Jay Mewes en tant que Jay, Smith en tant que Silent Bob et Rosario Dawson en tant que Becky. Smith, bien sûr, a écrit le scénario et réalisera.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous retournons là où tout a commencé avec presque tous les acteurs qui ont tout commencé ! Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons tout le film sur place New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et à la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je rende la pareille. «

L’intrigue de la crise cardiaque est personnelle pour Kevin Smith, qui a subi une crise cardiaque massive le 25 février 2018, après avoir joué sur scène lors d’un spectacle à Glendale, en Californie. Il est allé sur Instagram en janvier partageant la page de titre de son film et disant.

« J’ai commencé à écrire CLERKS III le 28 décembre et je viens de terminer le premier brouillon de 101 pages hier soir ! quand je me suis assis pour mettre des années de rêverie en mots réels, la partie de frappe du processus d’écriture était assez rapide.Fake New Jersey (ou ce que j’ai longtemps appelé le View Askewniverse) a été tellement plus préférable de visiter que le vrai monde ces derniers temps – mais j’ai raconté l’histoire que je voulais raconter, il est donc temps de prendre du recul, de confier le script à quelques personnes de confiance, puis de bricoler davantage en fonction des commentaires. «

« Pour ceux qui gardent le score, il s’agit en fait de Clerks III v.2. J’avais écrit une version différente de Clerks III il y a environ 6 ans – une version que je suis maintenant très heureuse que nous n’ayons jamais faite (bien que j’aie utilisé la scène d’ouverture pour @ jayandsilentbob Reboot). C’est une histoire beaucoup plus personnelle que l’incarnation précédente, s’inspirant directement de la crise cardiaque qui a failli me tuer (il y a 3 ans le mois prochain). Cela déclenchait étrangement l’écriture de ces scènes, car c’était la première fois depuis un certain temps J’ai envisagé à quel point j’étais proche de perdre cette enveloppe mortelle. Mais bien plus que de me rendre conscient de ma propre mortalité, ce script de Clerks III me fait rire aux éclats. «

« Dante, Randal, Elias, Becky, Jay et Silent Bob sont tous de retour, et la prémisse du film permet à quiconque était dans Clerks ou Clerks II de revenir dans une certaine mesure. Après une déception de 2020, c’est comme ça que je veux pour passer une partie de 2021 : à @quickstopgroceries dans le New Jersey où tout a commencé, avec des amis et la famille. Et quand nous aurons enfin des caméras sur Clerks III, je saurai sans l’ombre d’un doute que je *suis* censé être là ce jour-là ! #KevinSmith #clerks3 #clerks #clerks2 »

Donc, si vous écoutez, San Jose Sharks, Kevin Smith attend. Ils ont commencé à tourner lundi (l’anniversaire de Kevin) au Quick Stop dans le New Jersey, alors peut-être le brancher pour un cadeau d’anniversaire. Aucune date de sortie n’a encore été fixée, mais ça se passe !

