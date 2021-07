Kevin Smith célèbre le 15e anniversaire de Clerks II alors que Clerks III démarre la pré-production

Kevin Smith célèbre le 15e anniversaire de Commis II tout comme la pré-production commence officiellement sur la suite à venir Commis 3. Tout récemment, il a été annoncé que Lionsgate avait récupéré le troisième volet de la franchise qui a lancé la première carrière de Smith en tant que cinéaste en 1994. La suite, Commis II, est sorti en salles en 2006, mettant en vedette un mélange de personnages nouveaux et anciens.

Mercredi, Kevin Smith a tweeté une image d’un Commis II affiche en l’honneur du 15e anniversaire. Dans le tweet, Smith écrit : « Commis II est sorti il ​​y a 15 ans aujourd’hui. Cela reste l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites, professionnellement ou personnellement. @DarkNateReturns commémore l’occasion avec cette superbe affiche ! Une semaine à partir de lundi, nous commençons à tourner CLERKS III – et les 7 pistes montrées ici reviennent toutes ! »

CLERKS II est sorti il ​​y a 15 ans aujourd’hui. Cela reste l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites, professionnellement ou personnellement. @DarkNateReturns commémore l’occasion avec cette affiche étonnante ! Une semaine à partir de lundi, nous commençons à tourner CLERKS III – et les 7 leads montrés ici reviennent tous ! pic.twitter.com/rUHri1cIp0 – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 22 juillet 2021

Les sept pistes auxquelles Smith fait référence, vues sur le Commis II affiche sont Brian O’Halloran comme Dante Hicks, Jeff Anderson comme Randal Graves, Rosario Dawson comme Becky Scott, Trevor Fehrman comme Elias Grover, Jason Mewes comme Jay et, bien sûr, Smith lui-même comme Silent Bob. Il est probable que nous verrons d’autres personnages qui sont apparus dans les deux premiers Commis films apparaissant d’une manière ou d’une autre dans Commis III.

Pendant ce temps, Smith était de retour à l’emplacement de RST Video pour se préparer à Commis III quand il a trouvé une découverte étrange. Comme publié dans une autre image sur Twitter, le cinéaste a localisé une vieille VHS avec son écriture sur l’étiquette qu’il avait laissée après Commis a lancé sa carrière de réalisateur.

En me préparant pour Clerks III, j’ai trouvé cette vieille VHS que j’avais laissée en 1994. Elle regorge d’épisodes de «Lois & Clark: Les nouvelles aventures de Superman» que j’ai enregistrés lorsque je travaillais chez Quick Stop. Le gamin qui a fait cette cassette n’avait aucune idée qu’il écrirait un jour un script Superman défait. pic.twitter.com/PLA4JYrfgV – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 22 juillet 2021

« Se prépare pour Commis III, j’ai trouvé cette vieille VHS que j’avais laissée en 1994″, a tweeté Smith. « C’est plein de Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman épisodes que j’ai enregistrés lorsque je travaillais chez Quick Stop. Le gamin qui a fait cette cassette n’avait aucune idée qu’il écrirait un jour un défait Superman scénario. »

Partageant la même photo sur Instagram, Smith a ajouté: « Le gamin qui a enregistré cette cassette vidéo n’a aucune idée de où son amour des films, de la télévision, des bandes dessinées et de la culture pop le mènerait au cours des 27 prochaines années. Je sais Je ne devrais pas parler pour cet enfant – mais je le connais un peu, et je pense qu’il est juste de dire qu’il n’a rien vu de tout cela venir. [by] où il n’est pas non plus reconnaissant pour toutes ces opportunités. »

Écrit et réalisé par Smith, Commis III reprend Randal adoptant une nouvelle vision de la vie après avoir survécu à une crise cardiaque massive et enrôlé ses amis pour l’aider à faire un film dans le Quick Stop basé sur leur vie de commis. La pré-production a déjà commencé avec des plans pour commencer le tournage le mois prochain. Smith a annoncé précédemment qu’il tournerait le film sur place dans le New Jersey.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir' », a déclaré Smith dans un communiqué. « Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque tous les acteurs qui ont tout commencé ! Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et à la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je rende la pareille. «

Lionsgate n’a pas encore fixé de date de sortie officielle pour Commis III. En attendant, la nouvelle série animée de Smith Maîtres de l’Univers : Révélation sortira sur Netflix le 23 juillet. Cette nouvelle nous vient de Kevin Smith.

Sujets : Commis, Commis 3