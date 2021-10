Kevin Smith accuse Harvey Weinstein d’avoir saboté l’accord de chasse de bonne volonté de Robin Williams

De nouveaux détails sur une prétendue querelle entre Harvey Weinstein et Robin Williams ont été révélés. Selon le cinéaste Kevin Smith, qui a été co-producteur exécutif sur Chasse de bonne volonté, Weinstein a retiré le film des cinémas tôt malgré son box-office continu et son succès critique. Cela aurait été fait juste pour éviter de payer plus à l’une de ses stars principales dans Williams, dont l’accord doit apparaître dans Chasse de bonne volonté était lié à sa performance au box-office.

Kevin Smith a rendu la révélation publique dans son nouveau livre, La cachette secrète de Kevin Smith. Il a développé le sujet dans une interview avec The Daily Beast, pointant carrément le blâme sur Harvey Weinstein pour avoir coupé Chasse de bonne volontéest court dans les salles de cinéma alors qu’il aurait pu faire encore mieux. Comme l’explique Smith, Williams aurait obtenu une plus grande part des bénéfices si le film dépassait un certain nombre, et Harvey Weinstein ne l’avait pas.

« Je me souviens qu’ils ont sorti ce film des salles alors qu’il gagnait encore à l’époque. Il marchait incroyablement bien, et l’accord qu’ils avaient conclu avec Robin était un premier dollar brut à pourcentage élevé – un accord avec une star de cinéma – et c’était génial, car instantanément en mettant Robin dans le film, leurs préventes ont payé pour tout le putain de film. Donc, le film a été payé et ensuite le film gagnait de l’argent et rapportait plus de 100 millions de dollars. Je me souviens, la division de Robin serait encore plus grande et il obtiendrait un pourcentage plus important s’il dépassait 100 millions de dollars, donc chaque dollar que le film réalisé au box-office en salle devrait être divisé – je ne sais pas si c’était un 50 /50 partage avec Robin Williams. »

Kevin Smith dit à quel point il a d’abord été stupéfait lorsqu’il a entendu parler pour la première fois de la décision de retirer Chasse de bonne volonté des théâtres. Le film a été un succès instantané auprès des critiques et des cinéphiles occasionnels, gagnant des éloges universels grâce au bouche-à-oreille générant de plus en plus de ventes de billets. Selon Smith, il a creusé un peu pour obtenir la vraie raison, qui, selon lui, était essentiellement de monopoliser les bénéfices tout en donnant à Williams la plus petite part du gâteau possible.

« J’étais sur le film en tant que co-producteur exécutif, donc nous étions au courant de certains détails, et je me souviens du jour où Chasse de bonne volonté quittait les cinémas et c’était bizarre parce que c’était comme ‘Attends ? Il y a tout ce buzz pour les Oscars, alors pourquoi en tireriez-vous si c’était juste pour gagner de l’argent ? » Et ils l’ont fait parce que le garder dans les cinémas signifiait qu’une plus grande partie de l’argent irait à Robin, alors qu’au moment de la vidéo, la scission n’était pas lourde pour Robin. C’était paralysé à cause de la cupidité. »

Robin Williams a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Chasse de bonne volonté avec Ben Affleck et Matt Damon qui remportent également le prix du meilleur scénario original. Bien qu’il ne soit certainement pas aussi comique que la plupart des autres rôles de Williams, le film est considéré comme l’un des meilleurs de Williams, mettant en valeur son éventail de talents d’acteur. Williams est malheureusement décédé en 2014, bien qu’il ait récemment été à la mode après que des images de Jamie Costa effectuant une imitation étrange du défunt comédien soient devenues virales.

La cachette secrète de Kevin Smith est maintenant en vente. L’interview complète du cinéaste, actuellement en post-production sur Commis III, peut être lu sur The Daily Beast.

