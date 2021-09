Kevin Smith a terminé le tournage de « Clerks 3 »

Malgré le fait que le nom de Kevin Smith soit désormais très important dans l’industrie du divertissement, la vérité est qu’il reste toujours lié à ses racines dans le cinéma indépendant, un domaine dans lequel il a commencé sa carrière lors de la première en 1994 » Clerks « , une bande qu’il a écrit lui-même et dans lequel il a une performance spéciale.

Avec Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Jason Mewes et Marilyn Ghigliotti, « Clerks » a présenté une histoire minimaliste complètement centrée sur la routine d’un commis de supermarché, donc toute son action est centrée sur les dialogues agiles de ses personnages.

C’est grâce au succès de ce film, tourné avec seulement 27 575 €, que Kevin Smith lui a permis de poursuivre sa passion pour le cinéma, en réalisant quelques classiques cultes tels que « Mallrats », « Chasing Amy », « Dogma » ou « Jay and Bob silencieux. Contre-attaque ».

Après la première de « Clerks II » en 2006, Smith a annoncé le début de la production de son troisième opus le 3 août, partageant de multiples avancées dans le tournage via ses réseaux sociaux, anticipant qu’il s’agit d’une histoire très découpée qui a émergé de son équipe. expérience récente de crise cardiaque.

Nous avons terminé CLERKS III vers minuit, notre dernier plan reproduisant la scène de CLERKS dans laquelle Jay et Silent Bob dansaient dans le noir à l’extérieur de RST Video ! Merci à mes uber-producteurs @JordanMonsanto et Liz Destro pour avoir réalisé mes rêves ! Quelle aventure nous avons eue ! pic.twitter.com/b077m13PEF – KevinSmith (@ThatKevinSmith)

1er septembre 2021





À travers son compte Twitter, Kevin Smith a souligné que le plan final de cette nouvelle cassette est une recréation de la première prise de la cassette originale, qui présente Jay et Silent Bob dansant dans le noir à l’extérieur de RST Video, en plus de remercier son les producteurs Jordan Monsanto et Liz Destro pour avoir « réalisé leurs rêves ».

Kevin Smith a été une force active dans l’industrie du cinéma et de la télévision, ayant réalisé des rôles dans certains épisodes de « Supergirl », « The Flash » et la série comique « The Goldbergs ». Après la première de sa série animée « Masters of the Universe: Revelations » sur Netflix, Smith a anticipé qu’il avait déjà un script pour la suite de « Mallrats », qui n’a toujours pas de date estimée pour le début de sa production.