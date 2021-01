Kevin Smith a terminé la première ébauche de "Commis 3"

Bien avant le début de la pandémie, Kevin Smith Il a été impliqué dans une myriade de projets, tous plus prometteurs et intéressants les uns que les autres. Parmi eux, le développement de deux nouvelles suites de ses projets les plus emblématiques: ‘Les commis‘ et « Mallrats».

En 2020, Forgeron a annoncé qu’il avait terminé le scénario de « Crépuscule des mallrats», Suite de son film de 1995 qui, malgré le mauvais accueil de la critique et les chiffres rouges au box-office, est devenu une véritable référence dans sa filmographie. Le cinéaste espère pouvoir tourner ce film dans le courant de 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande-annonce de ‘Cherry’ fait ses débuts avec Tom Holland

Maintenant, tout semble indiquer que le premier projet de « Commis III«A été terminé, après avoir révélé il y a une semaine qu’il y travaillait, il n’est donc pas surprenant pour ceux qui connaissent le style particulier du cinéaste qu’il ait terminé avec sa première étape d’écriture.

« J’ai commencé à écrire Commis III Le 28 décembre et je n’ai terminé que la première ébauche de 101 pages hier soir. Mais l’écriture ne commence pas quand on commence à taper: je prépare ce ragoût dans ma tête depuis un moment », révèle le cinéaste à Instagram.

«Ainsi, quand je me suis assis pour mettre des années de rêverie en mots réels, la partie dactylographie du processus d’écriture est un peu énergique. La Nouveau pull Le faux a été plus préférable de visiter que le monde réel ces derniers temps, mais j’ai raconté l’histoire que je veux raconter, il est donc temps de revenir en arrière, d’apporter le script à quelques personnes de confiance et de réfléchir à l’avenir en fonction des commentaires. «

Il assure qu’il s’agit d’une deuxième version de « Commis III», Dont il aurait écrit une autre suite il y a environ six ans, et que cette nouvelle histoire a un style plus personnel inspiré de la crise cardiaque qui a failli mettre fin à sa vie il y a trois ans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La préquelle de « The Soprano » reporte à nouveau sa date de création

En plus de ces suites, Forgeron développe un redémarrage animé de « Maîtres de l’univers » pour Netflix, qui a parmi son casting de voix avec Mark Hamill et l’icône de l’horreur Tony Todd.

Il a également développé le concept d’une série animée sur «Frelon Vert», Qui, s’il est produit, mettra en vedette la fille du héros susmentionné et le fils de son fidèle assistant. Kato.