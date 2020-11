Kevin Porter Jr. a frappé avec une charge d’armes, déclaration de sortie des Cavs

La star des Cavaliers a été arrêtée et libérée sous caution.

Kevin Porter Jr. vient de sortir d’une campagne recrue avec les Cavaliers de Cleveland et dans quelques semaines, il cherchera à montrer son amélioration au cours de sa deuxième saison complète. Malheureusement pour la star de 20 ans, il devra maintenant faire face à des problèmes juridiques car il a récemment été arrêté pour des armes. Selon TMZ, Porter Jr a été arrêté par la police dimanche matin alors qu’il traversait le comté de Mahoning. Dans l’état actuel des choses, les autorités n’ont pas encore expliqué pourquoi Porter Jr a été arrêté, bien que l’on sache maintenant qu’il a été arrêté pour «avoir mal manipulé une arme à feu dans un véhicule». La jeune star du basket a depuis été relâchée et suite à l’arrestation, les Cavaliers ont publié un communiqué officiel. Gregory Shamus / Getty Images « Nous sommes conscients de la situation impliquant Kevin Porter Jr. et sommes en train de collecter des informations », indique le communiqué. « Nous avons discuté avec Kevin et continuerons à aborder cette question en privé avec lui au fur et à mesure que le processus associé évolue. » Avec cette dernière arrestation à l’esprit, il reste à voir ce que cela signifiera pour la carrière de Porter Jr. Restez à l’affût des mises à jour relatives à cette histoire car nous ne manquerons pas de vous les apporter. [Via]