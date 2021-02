Kevin Parker de Tame Impala discute de «The Slow Rush» en format podcast | 45S

Après le premier anniversaire de l’album ‘The Slow Rush’, le cerveau derrière Tame Impala, Kevin Parker, a parlé de chaque chanson de l’album. pour un nouveau podcast intitulé The Slow Rush: Une plongée en profondeur avec Kevin Parker qui avait l’annonceur, Linda Marigliano, dans la conduction.

« C’était la première fois que Kevin ouvrait son ordinateur portable et jouait à des sessions pour nous montrer comment sont les chansons de ‘The Slow Rush' », peut-on lire dans le synopsis officiel du podcast. «Ceci fait partie de l’un des meilleurs cerveaux contemporains de composition et de production au monde. Pendant la conférence, vivez l’album «The Slow Rush» sous un angle différent alors que Parker partage son approche de l’écriture, de l’enregistrement, de la production et des sentiments et des histoires derrière les chansons.

Au cours de l’épisode, Parker a parlé du moment où il se sent le plus «satisfait» en tant qu’artiste. «Je suis tenté de dire que c’est depuis le début de chaque chanson sur laquelle je travaille. Quand je commence une nouvelle chanson, je me sens au sommet du monde et je ressens tout ce que tout artiste a besoin de ressentir.».

Il a ajouté: «Il est difficile de remonter aussi haut dans la vie d’une chanson et de la jouer. Quand je joue à « Moins je sais, mieux c’est » en live, maintenant je ressens une étrange façon superficielle des hits au niveau pop, Je me sens plus accompli parce que j’ai l’impression de jouer un tube popMême si ce n’était pas quelque chose que j’avais en tête quand j’ai commencé.

Il est détaillé que le podcast a été enregistré en février 2020 au Westlake Studio’s à Los Angeles et a été publié cette semaine pour commémorer son premier anniversaire. Et il semble que « The Slow Rush » ne sera pas le seul, puisque Parker a récemment révélé que Une édition de luxe de leur premier album, ‘Innerspeaker’ à paraître, qui comprendra de nouveaux mixages de chansons, des démos et un enregistrement inédit de Wave House Live Jam.

Ci-dessous vous pouvez entendre The Slow Rush: Une plongée en profondeur avec Kevin Parker.