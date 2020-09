Kevin Pannewitz: “Il y a quelques personnes qui mentent dans” Kampf der Realitystars “!”

01.09.2020 21h49

Dans le sixième épisode de “Kampf der Realitystars”, la star de Majorque Krümel et l’ancien footballeur professionnel Kevin Pannewitz ont été échoués.

Au lieu de l’été, du soleil et de la détente, les nouveaux venus se sont retrouvés au milieu des arguments bloqués des autres célébrités. Klatsch-tratsch.de a parlé au jeune homme de 28 ans de sa participation au format, des autres célébrités et de ses projets futurs dans le show-biz.

C’est pourquoi Kevin Pannewitz participe à “Battle of Reality Stars”

Comment vous décririez-vous: qui est Kevin Pannewitz?

C’est une bonne question. Je suis une personne normale comme tout le monde. C’est pourquoi il est difficile de répondre. Que diriez-vous: une ancienne belle star du football? (rires) Non. Juste un gars normal que vous pouvez trouver à chaque coin de rue. Terre à terre, drôle et musclé – donc sous le bacon.

Quel est votre bilan sur “Battle of Reality Stars”?

L’idée de participer est venue de mon manager. Et les fabricants ne voulaient pas manquer Kevin Pannewitz. Vous devez le dire aussi. (rires) J’ai participé à l’émission parce que j’étais intéressé par la façon dont quelque chose comme ça se passe. Je n’aurais jamais pensé qu’il y avait autant d’efforts derrière un spectacle. C’était vraiment génial. Pour moi, c’était une expérience méga cool et j’ai vraiment apprécié. Je le referais à tout moment.

“Il y a déjà quelques mensonges là-bas”

Avec qui vous entendiez-vous le mieux?

En fait, je m’entendais bien avec tout le monde. En fin de compte, vous ne savez jamais comment les autres ont pu ou non parler de vous. Mais je pense spontanément à Willi, Momo et Melissa. Je m’entendais très bien avec eux, mais aussi avec Steff et Krümel. Mais ce qui m’a frappé maintenant que je suis dans la série: il y a quelques personnes qui mentent là-bas. Je dis juste Sam et Georgina. Je ne veux pas aller plus loin, mais je ne l’aurais pas évalué de cette façon.

Qui vous a impressionné, avec qui vous ne vous entendiez pas?

Momo m’a beaucoup impressionné. C’est une personne si généreuse. Ou Willie, qui est un tel amuseur. Quand je regarde l’émission comme ça, je vois que j’ai encore beaucoup à apprendre sur les gens parce que je les ai complètement mal jugés. Je n’aurais jamais pensé que les gens pouvaient se tromper.

C’est pourquoi Kevin Pannewitz veut perdre du poids

Aujourd’hui, vous pesez 137 kg. Comme vous l’avez révélé, vous voulez vous attaquer à cela maintenant. Quels sont vos projets à cet égard?

Il n’en reste plus que 131. Entre-temps, j’ai déjà perdu du poids. Je veux vraiment être mince à nouveau d’ici janvier-février. Ce serait à nouveau mon objectif. Seul pour ma santé. Tout le reste qui en découle sera alors montré.

Dans une interview avec «11 amis», vous avez dit: «Être gros est épuisant. Dans cet état, je suis physiquement à la limite. »Que voulez-vous dire?

Je suis tellement physiquement à la limite que je l’appellerais obèse. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire. À long terme, c’est tout simplement trop. Je ne pourrais pas jouer comme ça sur le long terme car à la longue je me briserais les articulations. Tout est épuisant: courir, monter les escaliers … je veux dire en étant physiquement à la limite. Même à des températures élevées comme aujourd’hui – où nous sommes à 36 degrés – c’est une torture pour moi d’être dehors. Ce que je veux dire par être gros est épuisant.

Il rêve toujours d’une carrière de footballeur

Vous étiez autrefois échangé en tant que footballeur super talentueux. À votre avis, qu’en reste-t-il?

Eh bien, je n’étais pas juste un super talent, je le suis toujours. Non, sérieusement: bien sûr, j’étais considéré comme un grand talent et je pense que je n’étais pas si mal non plus. Si j’étais en forme, je ne serais toujours pas mal. Je dirais: donnez-moi un an de pratique de match et je jouerai toujours en deuxième division. C’est comme ça que je vois les choses parce que je sais ce que je peux faire avec le ballon. Vous devez juste être physiquement si athlétique que vous pouvez suivre. Il faut juste du temps pour le construire de cette façon. Si j’étais encore en forme, je me ferais confiance pour faire beaucoup. Je suis conscient que je ne gagne pas un million de plus avec. C’est aussi avant tout une question de plaisir.

Comment cela devrait-il se passer en matière de sport?

Mes projets sportifs dépendent de ma perte de poids ou non. Si je ne parviens pas à perdre du poids dans un proche avenir, alors nous devrons être surpris. Mais en général, je suis toujours bon pour une surprise, et pas seulement dans le football. (des rires)

Souhaitez-vous également voir d’autres formats de télévision?

Oui, je pourrais imaginer cela parce que j’ai vraiment apprécié le «combat des stars de la réalité». La question serait alors de savoir si les autres formats seraient également les mêmes. Cela dépendrait donc du programme respectif pour moi. Au fond, cependant, je suis d’abord ouvert à tout.

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur tvnow.de.