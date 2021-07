Kevin Nash de la WWE veut jouer Herman Munster dans le film Munsters de Rob Zombie

Temple de la renommée de la WWE Kevin Nash espère que Rob Zombie le choisira comme Herman Munster dans Les Munster, une adaptation cinématographique à venir basée sur la série comique classique. Dans l’émission télévisée originale, Herman, une parodie du monstre de Frankenstein et du patriarche de la famille Munster, était interprété par le légendaire acteur Fred Gwynne. Tout récemment, Zombie a partagé une image sur Instagram révélant la sculpture en argile qui sera utilisée pour le front du personnage, avec la cicatrice familière sur le côté.

Rob Zombie a été plutôt ouvert avec les fans sur le processus de pré-production de Le film des Munsters, mais il s’est arrêté avant d’annoncer des informations sur le casting. Il y a eu des noms qui circulent en tant que membres de la distribution, mais jusqu’à ce que cette nouvelle soit officialisée par Zombie ou Universal, d’autres acteurs pourraient être intrigués par la possibilité de s’impliquer. Entrez Kevin Nash, qui a également travaillé sporadiquement comme acteur en plus de sa carrière de catcheur professionnel.

Dans une récente interview pour la WWE Les séances de crâne brisé avec Steve Austin, Nash a parlé de sa longue carrière de catcheur et de ses diverses distinctions. En parlant avec « Stone Cold », Nash a également évoqué son travail d’acteur, et il a ensuite spécifiquement évoqué Les Munster comme le film qu’il veut faire ensuite. De l’entretien :

« J’adore jouer. Comme en ce moment, Rob Zombie a le droit de Les Munster. J’adorerais jouer Herman. Le truc, c’est qu’il y a une sensibilité et une féminité chez Herman Munster. Ce serait si je devais choisir le rôle parfait que j’ai toujours voulu jouer. »

Après l’interview avec Austin, Nash a retweeté un message sur Twitter d’un fan qui disait : « Hey @RobZombie… Je dois y arriver ! @RealKevinNash devrait être le prochain Herman Munster. »

De nombreux fans de catch ne se rendent peut-être pas compte que Kevin Nash était celui qui jouait Super Shredder dans la suite de 1991. Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le secret de la vase. Il est également apparu dans divers films au fil des ans comme Le punisseur, La plus longue cour, Le garçon de grand-mère, John Wick, et le Magic Mike films. Il est apparu pour la dernière fois en 2020 Combat de poussins avec Malin Akerman, Bella Thorne et Alec Baldwin.

Vous ne pouvez pas blâmer Kevin Nash d’avoir jeté son nom dans le chapeau pour Les Munster, car Zombie n’a eu aucun problème à recruter des stars de la lutte professionnelle pour ses films dans le passé. Diamond Dallas Page est apparu en tant que chasseur de primes aux côtés de Danny Trejo dans le film d’horreur graveleux Les rejets du diable. Tyler Mane, un ancien lutteur professionnel qui a joué dans la World Championship Wrestling en tant que The Wall, a joué l’incarnation de Michael Myers par Rob Zombie dans les deux films du cinéaste. Halloween films.

Le problème pour Nash est que le rôle d’Herman Munster a peut-être déjà été choisi. Pour l’instant, Zombie n’a officiellement confirmé aucune des rumeurs de casting, mais un précédent rapport de Murphy’s Multiverse affirme que Jeff Daniel Phillips a été choisi pour le rôle. Phillips est apparu dans de nombreux films précédents de Zombie, y compris son plus récent, 3 de l’enfer, qui est sorti en 2019.

Nous attendons toujours les annonces officielles de casting pour Les Munster de Zombie, et une date de sortie n’a pas encore été révélée. Vous pouvez regarder l’interview complète de Kevin Nash sur Les séances de crâne brisé avec Steve Austin sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock.

Sujets : Les Munsters, WWE