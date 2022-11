Kevin McHale dit qu’il était « thérapeutique » de confronter Ryan Murphy à propos de la couverture controversée de Glee

Il ne fait aucun doute que tout au long de ses six saisons, Joie avait des couvertures qui étaient carrément grinçantes – les mentions notables incluent l’interprétation par M. Schuester, professeur du glee club, de « The Thong Song » de Sisqó et un groupe de lycéens interprétant « Blurred Lines » notoirement effrayant de Robin Thicke.





Mais le seul moment qui hante la star Kevin McHale à ce jour ? La couverture de la sitcom de la chorale du spectacle « The Fox (What Does the Fox Say ?) » d’Ylvis en 2013, avec des masques d’animaux et des marionnettes.

McHale, qui a joué Artie Abrams pendant toute la durée de la série, a déclaré à People qu’il était « thérapeutique » de confronter le créateur de la série Ryan Murphy à propos du moment sur le podcast que McHale partage avec l’ancienne co-star Jenna Ushkowitz, Et c’est ce que vous avez VRAIMENT manqué.

« C’était en fait vraiment thérapeutique de pouvoir parler de » What the Fox Say « », a déclaré McHale à la publication, notant que Murphy l’avait rejoint ainsi qu’Ushkowitz pour les deux premiers épisodes du podcast.

« J’étais juste comme, ‘Ryan, pourquoi?’ J’ai vraiment l’impression que nous avons eu tellement de chance de l’avoir dans les deux premiers épisodes parce que la façon dont nous nous sommes toujours parlés est tellement ouverte, honnête et directe que c’était agréable de pouvoir mettre ça sur le enregistrer pour que les gens puissent le voir.

Mais aussi, de lui poser des questions sur ces chiffres. Comme, Pourquoi avons-nous fait ‘What the Fox Say?’«

« Nous n’avons pas pris ces décisions. Nous devions simplement les mettre en pratique », a ajouté McHale.





McHale et Ushkowitz visent à trouver un moyen de parler de la controverse Joie Des moments

Bien que cela n’ait pas toujours été le plus délicat, Joie a ouvert la porte à de nombreuses conversations importantes que d’autres médias grand public de l’époque n’auraient pas. La comédie dramatique traitait souvent des thèmes de la sexualité, de la race et d’autres sujets complexes.

« Nous voulons … vraiment creuser dans ce qui se passait dans le monde aussi, dans la culture pop, dans la politique, de la manière dont je pense que les scénaristes ont probablement été inspirés et impactés pour écrire pour la série. Mariage gay était juste en cours de légalisation. Nous avons eu le premier président noir. Ce fut une période vraiment inspirante à bien des égards », a déclaré Ushkowitz, qui jouait Tina Cohen-Chang, membre du Glee Club.

Mais Ushkowitz dit que la façon dont ces thèmes ont été abordés pourrait s’avérer difficile à aborder sur le podcast.

« Il n’y a que quelques épisodes aussi. Vous vous dites : ‘Comment pouvons-nous en parler ? C’est un épisode tellement bizarre. Ça n’a aucun sens. Ça ne rentre pas du tout, mais c’est là.’ Nous allons essayer de réfléchir à des façons créatives d’en parler. »

McHale ajoute qu’il sera intéressant de voir des épisodes plus anciens avec un objectif plus progressif et plus instruit.

« J’ai l’impression que maintenant, nous en savons beaucoup plus. Nous savons mieux, mais nous ne le faisions pas nécessairement à l’époque où nous posions toutes ces questions, mais le gérions-nous correctement? Je ne sais pas. Donc ce sera amusant pouvoir revenir en arrière et se dire : « Oh, c’était vraiment progressiste et super que nous en parlions », mais aussi : « Aurions-nous dû faire ça ? Je ne sais pas. »

Et c’est ce que vous avez VRAIMENT manqué tombe chaque semaine sur toutes les plateformes de podcasting.