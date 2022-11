Kevin McHale de Glee ne jouera plus Artie, dit qu’il ne devrait pas jouer un personnage en fauteuil roulant

S’il y a jamais un réveil pour Joie, ne vous attendez pas à voir Artie revenir – du moins pas avec le même acteur dans le rôle. Dans la série télévisée musicale, qui a duré six saisons de 2009 à 2015, Kevin Mc Hale a été présenté dans le cadre de la distribution d’ensemble avec son rôle d’Artie Abrams, un lycéen vivant avec un handicap physique qui nécessite l’utilisation d’un fauteuil roulant. Dans la vraie vie, McHale n’est pas en fauteuil roulant, et il y a eu depuis des critiques pour l’avoir jeté sur un acteur handicapé.





Nous sommes à l’ère des redémarrages, des reprises et des suites héritées, il y a donc toujours une chance qu’un retour à Joie pourrait arriver à un moment donné aussi. Si cela se concrétise, McHale dit que son Artie ne pourrait pas revenir, car il ne se sent plus à l’aise de jouer le personnage à la lumière des critiques. Cela ne veut pas dire qu’il ne serait pas impliqué dans un nouveau Joie série, mais il devrait jouer un personnage entièrement différent, même si cela signifie se laisser pousser la barbe. Comme McHale l’a dit à Insider :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je ne sais pas si Artie pourrait être dedans. Sachant ce que nous savons maintenant, je ne pense pas que je devrais jouer un personnage en fauteuil roulant. Donc, s’ils me laissent sortir de ma barbe et jouer un rôle différent personnage, je le ferai. »

Ce n’est pas la première fois que McHale se demande pourquoi il a pris le rôle. Il a précédemment déclaré dans un épisode de 2019 de son podcast Showman, qui est co-animé avec la co-star Jenna Ushkowitz, qu’il « ne connaissait pas mieux » au moment de son casting. Maintenant, il voit la situation de l’autre côté.

« Cela ne pouvait pas arriver aujourd’hui. J’ai à peine fait cette coupe parce que nous ne savions pas mieux. À quoi pensions-nous? Je ne peux pas jouer ce rôle. »





Y aura-t-il un redémarrage de Glee ?

20ème Télévision

Kevin McHale a clairement indiqué qu’il était partant pour un Joie revenir mais seulement s’il joue quelqu’un d’autre qu’Artie. Quant à Ushkowitz, elle a également une condition en place pour un retour potentiel, comme elle le dit à Insider.

« Je regarde le leader. Ryan Murphy a dit quelque chose sur notre podcast à ce sujet, vous devrez donc écouter. Je pense que si cela pouvait être fait de la bonne manière, il le ferait. Les étoiles doivent s’aligner pour que quelque chose qui a du sens pour le faire, ou il ne le fera pas. Par exemple, l’intégrité doit être là. Si Ryan était impliqué, je veux dire, c’est à ce moment-là que vous y réfléchissez. C’est à ce moment-là que vous parlez de la possibilité de le faire. Sinon, vous pouvez compter sur moi. »

Le temps nous dira si le Joie le redémarrage se concrétise, mais pour l’instant, Ryan Murphy s’occupe de raconter des histoires de tueurs en série sur Netflix.