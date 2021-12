Kevin James joue l’entraîneur-chef des Saints dans l’équipe à domicile de Netflix Comedy

Kevin James dans le rôle de Sean Payton est l’un des choix de casting les plus étranges. Maintenant, nous avons un aperçu complet de James avec la première bande-annonce de Équipe à domicile, une comédie Netflix vaguement basée sur une histoire vraie. L’histoire est basée sur le temps que Sean Payton a passé loin de la NFL en 2012, lorsqu’il a été suspendu pendant un an après son rôle dans Bountygate.

Pour ceux qui ne le savent pas, le scandale du bountygate a eu lieu lorsque les joueurs des New Orleans Saints auraient reçu des « primes » s’ils pouvaient blesser des joueurs de l’équipe adverse.

Pourtant, Équipe à domicile ne semble pas trop préoccupé par le scandale du bountygate. Il s’agit davantage du temps libre de Payton et de la façon dont il a servi de coordinateur offensif pour l’équipe peewee de son fils pendant cette période. Puisqu’il est entraîneur de la NFL, il va apprendre à cette équipe négligée à se battre comme jamais auparavant tout en améliorant sa propre relation avec son fils.

En plus de James, le casting comprend Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Maxwell Simkins, Tait Blum et Gary Valentine. Home Team est co-réalisé par Charles Kinnane et Daniel Kinnane avec un scénario de Christopher Titone et Keith Blum.

Le film provient également des sociétés de production Hey Eddie de James et Happy Madison d’Adam Sandler. Cela est évident dans la bande-annonce avec certains des acteurs habituels du film Sandler comme James, Schneider et Jackie Sandler. Schneider semble faire son schtick habituel où il joue un personnage secondaire bizarre.

Ce n’est pas la première fois que Happy Madision s’attaque à un film sportif car la société a produit des comédies sportives dont La plus longue cour, Les chauffe-bancs, et Voici le boum. Cependant, comme cela est basé sur une histoire vraie, il semble y avoir un noyau émotionnel plus sérieux au centre de ce film qui peut équilibrer la bêtise typique de Happy Madison.

Il s’agit également de la neuvième collaboration entre Happy Madison et Netflix après que le couple ait travaillé sur des films tels que mon mari halloween, La mauvaise miss, Meurtre Mystère, La semaine de, La reprise, et Le ridicule 6.

Après avoir vu la bande-annonce, il est difficile de croire qu'il s'agit d'un vrai film et non d'un sketch de SNL mais qui sait ? Peut-être qu'il y a plus dans ce film qu'il n'y paraît, et nous obtenons une solide comédie sportive sur un entraîneur de la NFL formant une équipe outsider.





