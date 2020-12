Kevin Holland défie Chimaev: il n’a battu que des pipes

Pendant des mois, Khamzat Chimaev a été considéré comme le fer le plus chaud de l’UFC. Les Tchétchènes ont remporté deux combats en dix jours cet été et un autre duel prématurément deux mois plus tard. Cela suscite des désirs. Par exemple avec Kevin Holland. L’Américain a célébré samedi sa cinquième victoire de l’année civile et la plus importante de sa carrière contre Ronaldo « Jacaré » Souza.

Maintenant, la Hollande espère un duel contre les Tchétchènes. Parce que cela devrait être gratuit après que Leon Edwards ait dû annuler le combat le 19 décembre en raison de la couronne. Holland retournerait même directement dans la cage, après tout, il lui fallait moins de deux minutes contre Souza.

« Une fois le dernier combat terminé et qu’ils m’ont immédiatement proposé le prochain, je me suis senti de nouveau vivant », a déclaré Holland. «J’adore me battre. Je sais que mon fils ne veut pas entendre ça, mais Chimaev était censé se battre le 19 décembre. Et il se bat à 170 et 185 livres. Revenez au poids moyen. Je vais battre votre garçon. «

L’Américain semble être dérangé non seulement par une confrontation à l’hôtel en septembre, au cours de laquelle l’homme tchétchène a repoussé la Hollande loin de lui et l’a traité de nettoyeur, mais aussi par le battage médiatique entourant le nouveau venu de l’UFC. Dans une interview à la presse, Holland a ensuite emboîté le pas.

« Il n’a pas la réputation de se battre tout le temps, seuls les occasionnels le pensent », a déclaré Holland. «Il a eu trois combats cette année. Deux adversaires étaient des pipes, le troisième était Geralt Meerschaert, qui n’est pas une pipe, mais a été assommé juste avant cela. Chimaev n’a battu personne à l’UFC qui a gagné quoi que ce soit, mais il apporte de l’argent à l’UFC, alors devrais-je arrêter de parler de quelqu’un qui nous rapporte de l’argent? «

Les précédents adversaires de Chimaev à l’UFC étaient John Phillips, Rhys McKee et Meerschaert. Phillips a déjà été licencié après une seule victoire en six combats UFC, McKee, qui a été signé par l’UFC à court terme et est depuis passé au poids léger, fait face au même sort après la deuxième défaite dans le deuxième combat UFC. Il n’y a donc que Meerschaert, qui semble être en déclin avec une seule victoire sur les quatre derniers combats, mais qui avait déjà perdu contre la Hollande.

L’Américain, en revanche, est sur une vague de succès en 2020, remportant cinq combats cette année-là. Rappelez-vous, tout cela après le déclenchement de la pandémie corona. En dix combats à l’UFC, la Hollande n’a eu qu’à admettre sa défaite à Thiago Santos lors des débuts qui ont été acceptés à court terme et à Brendan Allen l’année dernière. Même avant la victoire sur Jacaré Souza, la Hollande atteignait le top 15 de la division des poids moyens.

