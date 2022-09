Kevin Hart parle de ses films Netflix alors que le dernier film obtient le pire score de Rotten Tomatoes de sa carrière

Dans un post, le comédien et acteur a partagé des clichés de L’envers, la paternité, Histoire vraieL’homme de Toronto et son dernier film Moi tempsà côté d’une légende dans laquelle il a dit qu’il était « fier » de son équipe dans sa société de production Hartbeat.

Les examinateurs ont appelé Moi temps – qui a chuté le 26 août – ‘étonnamment pas drôle’, « une série de décors comiques stupides » et « peut-être le pire film de Kevin Hart à ce jour ».

Cependant, dans sa publication sur Instagram, Hart a fait allusion à un possible retour en forme, promettant aux fans qu’ils ne sauraient pas « ce que le f ** k les a frappés » lorsque ses deux prochains films atterriront.

Il a écrit: « Un grand merci à @netflix pour leur soutien et leur amour pour tous ces projets…. Je tiens également à remercier tous mes partenaires producteurs et écrivains sur tous ces projets… c’est une question de progrès… chez Hartbeat, nous voulons fournir le monde avec du matériel incroyable pour se sentir bien / relatable.

« Je suis tellement fier de mon équipe de cadres et de créatifs chez Hartbeat… Je jure que nous ne faisons que commencer. Nous avons plus de chaleur à venir bientôt !

« Allons putain de gooooooo… J’en veux plus alors je prévois d’en faire plus… attends de voir le changement dans ces deux prochains films. Vous ne saurez pas ce que le f ** k vous a frappé… restez à l’écoute.

L’acteur a partagé la publication moins d’une semaine après Moi temps a été libéré, décrochant à Hart son score le plus bas jamais enregistré sur Rotten Tomatoes.

Au cas où vous ne l’auriez pas vu, Moi temps se concentre sur le père au foyer Sonny (joué par Hart) qui se retrouve avec du temps libre – ou « du temps pour moi », si vous préférez – pendant que sa femme et ses enfants sont absents.

Il a valu à ses stars Hart et Wahlberg leur score le plus bas jamais enregistré par les critiques de Rotten Tomatoes – seulement 7% – tandis que le score d’audience était légèrement supérieur à 29%.

Néanmoins, Moi temps a fait ses débuts sur le service de streaming en tant que deuxième titre le plus regardé – battu uniquement par la nouvelle série Échos – et était le film le plus regardé, accumulant 59,2 millions d’heures regardées au cours de ses trois premiers jours sur Netflix.