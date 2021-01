Kevin Hart est Roland dans le film Borderlands d’Eli Roth

Lionsgate a conclu un accord pour que Kevin Hart joue dans le prochain Borderlands film. Réalisateur Eli Roth (La maison avec une horloge dans ses murs, Hôtel) s’attaque à l’adaptation de la série de jeux vidéo bien-aimée pour le studio. Le projet a été confirmé en février 2020 et s’est réuni, quelque peu discrètement, dans les coulisses. Maintenant, le film a fait un pas de plus pour devenir une réalité alors que Hart a été sollicité pour endosser le rôle de Roland, un personnage préféré des fans des jeux.

La nouvelle a été révélée aujourd’hui par Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group. Kevin Hart avait déjà fait l’objet de rumeurs pour le rôle. Hart rejoint un casting qui comprend déjà la lauréate d’un Oscar Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux, Thor: Ragnarok), qui est à bord pour jouer Lilith. Eli Roth avait ceci à dire dans une déclaration.

« Je suis ravi de travailler avec Kevin. Borderlands est un autre genre de rôle pour lui, et nous sommes ravis de ravir le public avec un côté de Kevin qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Il va être un Roland incroyable. »

Kevin Hart est devenue une star de plus en plus grande à Hollywood au cours des dernières années. Hart a récemment joué dans de tels succès a Jumanji: le prochain niveau et École du soir. Il a, au cours de sa carrière, ouvert dix films au numéro un au box-office. Son personnage, Roland, est un ancien soldat qualifié devenu mercenaire. Nathan Kahane avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Kevin a été à l’origine de certains des plus grands blockbusters au monde et notre matériel source est inspiré de l’un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Nous aimons la façon dont notre équipe de réalisateurs a adapté cette histoire et nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains créatives . «

Borderlands est basé sur le jeu vidéo le plus vendu du développeur Gearbox Software et de l’éditeur 2K. C’est l’une des franchises de jeux vidéo les plus réussies au monde, avec plus de 66 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Borderlands 2 s’est vendu à plus de 24 millions d’exemplaires à lui seul, ce qui en fait le titre le plus vendu de l’histoire de 2K. Le dernier opus, Borderlands 3, est sorti en septembre 2019 et a récemment été publié pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il s’est vendu à plus de 11 millions d’unités dans le monde, en plus de remporter le prix du meilleur jeu multijoueur à la Gamescom 2019 et Meilleur jeu en cours à la Gamescom 2020.

La dernière version du scénario du scénariste Craig Mazin, deux fois lauréat d’un Emmy, qui a récemment écrit HBO’s Tchernobyl. Avi Arad et Ari Arad produisent via leur société Arad Productions, Erik Feig produisant également via Picturestart. Randy Pitchford, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo Borderlands et fondateur de Gearbox Entertainment Company, est à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Strauss Zelnick, président et PDG de Take-Two Interactive. Borderlands n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter la confirmation de casting du fonctionnaire Twitter de Borderlands Compte.

