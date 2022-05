Kevin Hart dit que l’agresseur de Dave Chappelle se fait brutaliser « nécessaire pour arriver »

Kevin Hart avait des choses à dire sur ce qui est arrivé à son ami et collègue comédien Dave Chappelle au Netflix est un festival de comédie Joke. Alors que Chappelle se produisait sur scène, un homme de 23 ans a émergé de la foule et a plaqué la bande dessinée au sol. La sécurité est rapidement intervenue et a évacué l’agresseur qui a été évacué du bâtiment et arrêté par la police. Avant d’être réservé, cependant, l’homme a été battu, meurtri et gonflé par la sécurité, comme le montrent les images partagées sur les réseaux sociaux.

Hart a parlé de la situation lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel en direct, qui était invité par le comédien Mike Birbiglia. Le sujet de l’incident de Chappelle a été abordé et Birbiglia a fait remarquer que c’était « effrayant » pour lui de le voir. Hart n’était pas d’accord, estimant que ce n’était pas effrayant, principalement parce que la sécurité a apparemment fait un travail rapide sur l’attaquant. Le Jumanji La star de la franchise a également félicité les personnes qui ont apparemment brutalisé l’homme alors qu’il sortait du bâtiment et espère que cela enverra un message à tous ceux qui voudraient essayer quelque chose de similaire.

« Pas effrayant, mais d’accord. Quelqu’un a couru sur scène et s’est fait botter le cul. Pas effrayant. C’est une de ces choses qui devait arriver, cependant. Voulez-vous que les gens continuent à penser qu’ils peuvent franchir cette ligne et briser le barrière d’artiste et… Quelqu’un qui se fait fouetter le cul envoie un message à d’autres personnes qui était comme, ‘Vous savez, je pensais faire ça, mais après avoir vu ça, je ne veux pas vraiment faire ça.’ «

De son côté, Hart ne veut pas non plus prêter trop d’attention à l’attaque. Il préfère mettre davantage l’accent sur la façon dont Chappelle est entré dans l’histoire avec le nombre de billets qu’il a aidé à vendre ce soir-là pour le festival. Hart félicite également Chappelle pour avoir maintenu son professionnalisme malgré ce qui s’est passé, ce que beaucoup avaient également félicité Chris Rock lorsqu’il a été attaqué par Will Smith aux Oscars.

« Écoutez, je pense que le monde dans lequel nous nous trouvons en ce moment, il y a beaucoup de lignes qui se sont estompées, et parfois vous devez faire quelques pas en arrière pour faire quelques pas en avant. Je pense que ce moment dont nous venons d’être témoins avec Dave embrume un moment plus important. Dave vient d’entrer dans l’histoire au Hollywood Bowl. Il a vendu plus de 70 000 billets. Et Dave est revenu après cela et a terminé le spectacle. N’a pas laissé cette chose être une grande chose. et c’est ce que fait un professionnel. En fin de compte, ces moments de manque de professionnalisme ne devraient pas briser les professionnels. Ils ne devraient pas façonner ou façonner le monde dans lequel nous sommes maintenant vus ou regardés. Il est temps de retournez dans un lieu de respect pour votre artiste en direct.

Kevin Hart n’est pas un étrangleur pour Hecklers







Kevin Hart a également détaillé le pire moment où il a eu affaire à un chahuteur. Bien qu’il n’ait pas été giflé ou taclé sur scène, Hart a été bombardé d’une aile de poulet dans un club de comédie. Il dit que cela fait partie du territoire d’être un comédien de stand-up, car les bandes dessinées ont toujours traité les chahuteurs de différentes manières. Hart déplore la façon dont les comédiens étaient capables de dire les choses et de redresser la situation, mais les choses ont changé avec la relation entre l’interprète sur scène et le chahuteur. Maintenant, Hart se demande pourquoi les gens prendraient la peine d’aller à un spectacle d’humour s’ils ne cherchent pas simplement à passer un bon moment.

«Nous avons maintenant perdu de vue la relation entre le public et le comédien, et cette ligne s’est estompée au point de dire: ‘Eh bien, je n’ai pas besoin de faire ça et comme ça, et je peux me lever et faire valoir un point .’ Cela devient un cas difficile de, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi avez-vous acheté un billet si c’était votre envie ou votre besoin ? Quand je dis que nous devons revenir au lieu de respecter l’artiste, respecter le métier. Si vous venez, venez passer un bon moment et profiter de la personne que vous avez vue. Si cela ne vous intéresse pas, vous n’avez pas besoin d’acheter de billet. Tu n’as pas à y aller. »

Vous pouvez regarder le segment complet avec Kevin Hart de Jimmy Kimmel en direct au dessous de.





