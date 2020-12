Kevin Gates se moque de la menace des jeunes garçons de la NBA

Kevin Gates ne pouvait s’empêcher de rire de ce que le fan disait.

Kevin Gates a été l’un des artistes les plus drôles du hip-hop au fil des ans, car il est toujours lui-même sans aucune excuse. Quelle que soit la situation, Gates n’a aucune honte à admettre ce qu’il fait dans sa vie personnelle, même si certains fans sont dérangés par ses aveux. Quelles que soient les réactions qu’il reçoit, Gates continue de marcher avec sa marque éclectique d’individualisme. Parfois, Gates se rendra même sur Instagram en direct, où il interagit avec ses fans et leur donne un aperçu de sa vie. Récemment, Gates était au milieu de l’une de ces sessions en direct IG susmentionnées et a permis aux fans de partager l’air avec lui. L’un des fans qui a appelé était assez indiscipliné alors qu’il commençait à prétendre que Gates allait être battu. Finalement, Gates demande qui ferait une telle chose, ce qui conduit le fan à dire « NBA YoungBoy ». Gates répond immédiatement en disant «s’il vous plaît ne me faites pas de mal» tout en riant le fan avec un grand sourire sur son visage. L’artiste a ensuite mis fin à l’appel en notant qu’il avait peur même si le ton était clairement sarcastique. Dans le passé, Gates et YB ont été cool, surtout avec Gates se faisant tatouer le rappeur de 21 ans. Au cours de l’année écoulée, cependant, il semble que leur relation se soit détériorée, en particulier avec Quando Rondo dissipant Gates il y a quelques années. Malgré tout cela, il est clair que Gates est de bonne humeur et ne semble pas du tout découragé par les singeries décrites par le fan en question. Paras Griffin /