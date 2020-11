Kevin Gates revient avec un nouveau single « Power » avec Dermot Kennedy

Kevin Gates est le plus heureux qu’il ait été depuis des années. Il est officiellement sorti de la rue, passant la plupart de son temps avec sa famille alors qu’il se recentre sur ce qui est important pour lui. Parfois cependant, il porte toujours son attention sur la toxicité qui le suivait pendant des années. Cette semaine encore, beaucoup pensaient qu’il visait son ancien collaborateur Youngboy Never Broke Again avec des mots passionnés sur les réseaux sociaux.

Indépendamment de son prétendu bœuf avec le rappeur superstar, Gates se prépare pour la sortie de son prochain album studio, intitulé Khaza après le prénom de son fils. Il a taquiné son arrivée ces dernières semaines, abandonnant « Weeks » pendant la période de préparation. Aujourd’hui, il enchaîne avec son nouveau single «Power», sur lequel il tournait un clip vidéo cette semaine, mettant en vedette l’auteur-compositeur-interprète de Dublin Dermot Kennedy sur le disque.

La chanson est officiellement sortie sur les services de streaming, traitant du thème du pouvoir dans les relations et en général.

Écoutez-le ci-dessous et restez à l’écoute pour en savoir plus sur Kevin Gates alors que nous approchons de la sortie de Khaza.

Paroles de citations:

Salope un gangster, je mets ses mains derrière son dos

Je deviens, quand je deviens elle est, « Dick, dick, dick »

« Quand tu as fini de jouir sur mon estomac, bae pourrais-tu s’il te plaît rester? »

« J’ai besoin de votre main gauche pour la prise de mes cheveux, pourriez-vous s’il vous plaît mettre votre main libre? »