Kevin Gates réagit à la menace des fans selon laquelle le NBA YoungBoy va le battre

Kevin Gates était un mentor de NBA YoungBoy et s’est même fait tatouer le plus jeune rappeur de Baton Rouge.

Cependant, leur relation s’est détériorée au fil des ans, YoungBoy prenant une photo à Gates dans « F * ck Breadwinners » l’année dernière.

Le mois dernier, Gates s’est saoulé et a dit des choses désagréables à propos de YB.

« Ils veulent que tu penses différemment de moi, espèce de putain de mère stupide, ta chienne te contrôle, salope, » dit Gates. «Tu es une salope de €€ ni * gga qui parle de ce gangsta sh * t. Vous prétendez être un monstre mais je sais ce que vous êtes. Nous avons fait une vidéo à Watts et vous n’êtes pas sorti de la voiture . ne sors pas de la voiture. «

Lors d’une récente conversation, un fan de YoungBoy a déclaré à Gates que son gars allait le battre pour son manque de respect.

Voici comment Gates a répondu:

«S’il te plaît, ne me blesse pas. S’il te plaît, je suis tellement chatte. Dit Gates en riant. « J’ai peur. Non. Dieu non. »