Kevin Gates explore son « Wonderland » sur un single introspectif

Nous avons reçu un flux régulier de communiqués de Kevin Gates et vendredi (6 novembre), il a conservé son titre de « cadeau qui continue de donner ». Le rappeur louisianais est de retour avec un autre single « Wonderland » où Gates utilise à nouveau son art de la narration et de l’introspection pour créer des paroles, certaines explicites, sur sa principale dame et ses expériences de vie. Vous trouverez que sur « Wonderland » Gates prend du mégahit 2002 de John Mayer « Your Body is a Wonderland », mais seulement très légèrement.

« Wonderland » survient une semaine après que Kevin Gates a déposé « Weeks » où le rappeur a partagé des histoires de vie de rue. Les fans s’attendent à ce que Gates fournisse bientôt des nouvelles d’un projet à venir, en particulier parce qu’il continue de taguer mystérieusement ses publications sur les réseaux sociaux avec deux mots: «#CarryOn». En attendant, diffusez « Wonderland » et dites-nous ce que vous pensez de cette dernière version de Kevin Gates.

Paroles de citations

Si je suis à Dubaï et que vous essayez de bloquer

Connectez-vous au WiFi et obtenez toute votre vision

Tirant tes cheveux, pendant que je frappe par l’arrière

Tu sais que je dois m’habiller pour la ville

Tu dis que personne d’autre ne te donne ce sentiment

Empilez les briques que j’ai placées dans votre plafond