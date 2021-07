Kevin Feige veut continuer à travailler avec Scarlett Johansson

Après dix ans à jouer Natasha Romanoff sur grand écran depuis sa première apparition dans « Iron Man 2 », Scarlett Johansson dit au revoir au MCU avec « Black Widow », un film dans lequel l’agent russe a enfin l’occasion de se raconter avec son propre film solo, qui la confrontera à son passé mystérieux.

Avec la première de « The Avengers » en 2012, il est devenu clair que Johansson était l’un des éléments les plus importants de chacun des épisodes suivants des « héros les plus puissants du monde », donc son sacrifice dans « Avengers: Endgame » Il a été une surprise choquante pour les fans de la franchise.

La façon dont Romanov a quitté le MCU (sans même avoir la chance d’avoir ses propres funérailles) a été l’un des mouvements les plus controversés du film réalisé par Russo, c’est pourquoi Marvel Studios a commandé au réalisateur Cate Shortland un film qui se déroulera entre « Civil War » et « Infinity War », dans lesquels Natasha pourrait résoudre des « affaires inachevées » avec son ancienne famille pendant ses jours de fugitif.

Scarlett Johansson a déjà clairement indiqué que ce film était son dernier adieu au MCU, mais malgré cela, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a indiqué qu’il aimerait continuer à travailler avec elle d’une manière ou d’une autre dans un proche avenir, partageant quelques mots sur le sujet à Entertainment Tonight.

« Marvel a toujours été synonyme de nouveaux départs et Scarlett Johansson est un partenaire incroyable pour nous. Elle était productrice sur ce film. C’est elle qui nous a apporté cette incroyable réalisatrice, Cate Shortland, et je suis ravi de continuer à travailler avec elle de toutes les manières possibles si nous avons de la chance », a commenté Feige.

Cate Shortland a précédemment indiqué qu’elle avait refusé l’offre de réaliser « Black Widow », mais que c’était Johansson elle-même qui l’avait convaincue de rejoindre la production. Curieusement, la réalisatrice a maintenant indiqué sa fascination pour le travail avec Marvel Studios, soulignant la possibilité de continuer dans un nouvel épisode sur les personnages présentés dans « Black Widow ».

Les résultats de « Black Widow » n’ont pas encore été vus par le grand public, bien que les premières critiques suggèrent qu’il pourrait être un énorme succès. Certains rapports indiquent que l’intention de Marvel Studios est d’intégrer Yelena (jouée par Florece Pugh) en tant que personnage régulier dans le futur du MCU. Le film s’ouvre le 8 juillet.