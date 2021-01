Kevin Feige utilise un vieux truc d’esprit Jedi lorsqu’il est interrogé sur son film Star Wars

Kevin Feige a réussi à esquiver une question sur son prochain projet Star Wars. Il a été récemment rapporté que Loki Le showrunner Michael Waldron écrit le nouveau projet mystérieux du patron de Marvel Studios. L’une des clés du succès de Feige, avec celle de Lucasfilm, est leur capacité à garder les choses secrètes. Feige et l’équipe de Marvel Cinematic Universe semblent en avoir une science, ce qui aide à garder les fans excités et surpris par certains de leurs super-héros préférés.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait précédemment révélé que Kevin Feige travaillait sur un Guerres des étoiles film. À l’époque, Feige a déclaré: «J’adore ce monde et j’aime l’idée d’explorer de nouvelles personnes et de nouveaux endroits dans cet univers. Mais c’est en quelque sorte tout ce que l’on peut dire pour le moment. Dans une nouvelle interview, Feige a été interrogé sur l’implication de Michael Waldron dans le projet. Il avait ceci à dire.

«Nous pensons que nous ne sommes pas – c’est-à-dire euh – tout ce dont vous avez entendu parler qui a été divulgué. Ce n’est pas des choses que nous avons officiellement annoncées ou dans lesquelles nous nous sommes lancés. Donc, il suffit de dire que l’accent est mis sur tout le nombre de choses sur lesquelles nous travaillons Marvel. Le quoi, où, quand et comment [Star Wars movie], Je ne sais pas. Je suis excité pour Le livre de Boba Fett, et le Rogue One show, et le Obi-Wan spectacle, et le film de Patty, et le film de Taika. [Smiles] Après Thor: l’amour et le tonnerre, bien sûr. »

Kevin Feige a à peu près utilisé un vieux truc de l’esprit Jedi pour changer de sujet lorsqu’il a été interrogé sur son Guerres des étoiles film, qui ne devrait surprendre aucun fan de Marvel Cinematic Universe. Feige est un maître du jeu timide, et a ensuite le pouvoir de prendre le contrôle du San Diego Comic-Con et d’annoncer certains des plus grands films de super-héros de tous les temps, sans donner beaucoup d’informations à leur sujet. Lucasfilm est capable de travailler de la même manière, ce qui tient les fans sur leurs gardes.

Pour l’instant, il semble, ou Kevin Feige le veut, que son objectif principal soit les studios Marvel, ce qui a du sens. Le studio a un arriéré de films et d’émissions de télévision qui sortiront dans un proche avenir. De plus, de nouvelles productions démarrent dans les semaines à venir, comme Thor: l’amour et le tonnerre. Bien que Feige soit un maître du multitâche, il a beaucoup à faire pour le moment.

Quant à aller de l’avant, Kevin Feige a comparé la crise de santé publique au claquement de Thanos, ou «blip», comme il l’appelle, de Guerre d’infini. «Cette expérience qui a affecté tous les humains sur Terre a maintenant un parallèle direct entre ce que les gens qui vivent dans le MCU avaient rencontré et ce que nous avons tous rencontré dans le monde réel», dit Feige. Pour lutter contre cela, lui et Marvel Studios ont continué à développer de nouvelles émissions et films, et beaucoup se demandent comment tout cela affectera son Guerres des étoiles film. L’interview avec Kevin Feige a été initialement menée par Variety.

Sujets: Star Wars