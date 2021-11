Kevin Feige travaille sur un projet secret avec Scarlett Johansson

Lors d’une cérémonie organisée par la « American Cinematheque Arward », qui s’est tenue en l’honneur de l’actrice Scarlett Johansson, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a révélé qu’il travaillait actuellement sur un projet « top secret » avec l’actrice, qui ne être liée à son personnage de « Black Widow », puisqu’elle agira en tant que productrice.

Le Hollywood Reporter note que certains des pairs du MCU de Johansson se sont présentés à la cérémonie pour dire quelques mots sur l’importance de l’actrice dans la franchise. « Nous travaillons déjà avec Scarlett sur un autre projet ultra-secret non-Black Widow avec Marvel Studios avec elle en tant que productrice », a déclaré Feige dans son discours.

« Scarlett est l’une des actrices les plus talentueuses, polyvalentes et appréciées de notre époque. Ce fut vraiment un plaisir de travailler avec quelqu’un de son calibre. De ces épiques sessions de préparation au combat dans les couloirs « Iron Man 2 », à la tournée de presse mondiale « Avengers : Endgame » et au partenariat avec vous en tant que producteur sur « Black Widow ».

Kevin Feige marquerait son temps de travail avec Johansson comme l’une des « collaborations les plus mémorables et enrichissantes de sa carrière », le remerciant pour sa participation à huit films sortis sur une période de 11 ans, dont l’un des plus longs films solo attendus de le MCU.

Tout semble indiquer que les éventuelles aspérités générées entre Johansson et la société Disney ont été laissées dans le passé et les deux parties sont prêtes à poursuivre leurs futures collaborations créatives, y compris un film inspiré de l’attraction Disneyland « Tower of Terror ».

Cet été, les deux feraient les gros titres avant les médias car le lancement hybride en streaming et en salles avec « Black Widow » a rompu le contrat de Johansson, qui a produit et joué dans le film.