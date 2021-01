Kevin Feige tease les « premières graines » des X-Men

De nombreux fans de merveille sont impatients d’en savoir plus sur l’avenir des X-Men après Disney a acheté la 20th Century Fox Cela fait plus d’un an, mais Kevin Feige est timide quant à ses projets.

Avec un redémarrer de la la franchise dans dernier recours inévitable, il y a des questions sur le moment où nous commencerons à voir ces personnages préférés des fans apparaître dans le Univers cinématographique Marvel.

Selon Kevin Feige, a récemment publié un teaser lors d’une discussion avec Date limite. Lorsqu’on lui a demandé si le prochain « WandaVision », « Captain Marvel 2 » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » aurait des liens avec la réactivation de X Men, Feige a déclaré ce qui suit:

« Rétrospectivement, dans cinq ans si quand on parle de tout ce qui s’est passé, tout peut être une rampe vers tout, bien que spécifiquement, oui, Monica dans » Captain Marvel 2 « et plus précisément Wanda s’associe au docteur Strange dans » Multiverse of La démence « .

Alors oui, ce n’est pas une réponse indiquer clairement que les croix se dirigent vers quelque chose et que tout sera clair dans quelques années.

Considérant que le multivers est un rôle important dans la Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, ce n’est pas surprenant.