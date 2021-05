Kevin Feige taquine plusieurs versions multivers de Loki dans la prochaine série Disney +

Après l’énorme succès de WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, Marvel Studios lancera encore une autre série avec Loki. L’émission très attendue suivra une nouvelle version du God of Mischief alors qu’il travaille avec la TVA (Time Variance Authority) pour éviter de multiples réalités. Kevin Feige et la star Tom Hiddleston ont tous deux fait la promotion de la nouvelle série en révélant de petits détails et des intrigues, et il semble que Feige ait finalement confirmé l’apparition de quelques personnages de bandes dessinées célèbres.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Feige a révélé que Loki gérerait le multivers, le temps, la réalité et même différentes versions du personnage lui-même. Feige a dit,

« Il existe depuis des milliers d’années. Il a vécu toutes sortes d’aventures. Vouloir remplir les blancs et voir beaucoup plus de l’histoire de Loki [was] le désir initial [for the series]. Une partie du plaisir du multivers et du jeu avec le temps consiste à voir d’autres versions de personnages. Et d’autres versions du personnage titulaire en particulier. «

Par « autres versions du personnage titulaire », Kevin Feige signifie exactement cela. Dans les bandes dessinées, il existe de nombreuses versions différentes de Loki telles que Kid Loki, Lady Loki et Ikol. Il n’y a aucun moyen de savoir quels nouveaux Loki pourraient apparaître dans la série, mais Feige insinue que les fans pourront en rencontrer plusieurs – peut-être aussi quelques versions originales. Personnellement, j’aimerais que la série rende hommage à un personnage classique de Thor et ait un Frog Loki (un tour sur Frog Thor / Simon Walterson), mais ce n’est que moi.

Quant à ce que cela signifie pour la plus grande partie du MCU, il a été largement répandu que Loki mènera à Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le multivers devrait officiellement faire ses débuts dans le MCU, et Loki est le point de départ idéal. Comme cela a déjà été révélé, Loki aura des voyages dans le temps et des manigances multivers, il pourrait donc y avoir de nombreuses opportunités pour Loki lui-même de causer des problèmes majeurs pour la chronologie de base. Ce sera très excitant de voir comment Marvel Studios envisage d’incorporer Loki avec le reste des films.

De plus, dans la même interview, Hiddleston a expliqué comment les fans pourront voir de nouvelles capacités de Loki ainsi que des méfaits amusants et imprévisibles. Il a dit, « [That] C’était très excitant car dans les autres films, il y avait toujours quelque chose de très contrôlé chez Loki. Il semblait savoir exactement quelles étaient les cartes dans sa main et comment il allait les jouer … Et Loki contre la TVA est Loki hors de contrôle immédiatement, et dans un environnement dans lequel il est complètement en retard, hors de sa zone de confort, déstabilisée et mise en scène. »Hiddleston laisse entendre que son nouveau rôle à la TVA va vraiment bouleverser les choses pour son personnage, et le public n’a aucun moyen de savoir comment il va finalement réagir. Loki est en passe de devenir l’un des projets les plus intrigants de Marvel Studios à ce jour.

Loki jouera Tom Hiddleston dans le rôle de Loki et Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius. Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming, Richard E. Grant, Sasha Lane et Wunmi Mosaku joueront également des rôles non confirmés. Il diffusera le premier épisode sur Disney + le 9 juin 2021. Cette nouvelle nous vient de Coming Soon.

