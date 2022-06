Kevin Feige taquine plus d’informations sur la prochaine saga de Marvel arrive bientôt

La phase quatre du MCU bat son plein, et Kevin Feige dit que les fans auront une image plus claire du prochain grand scénario de Marvel dans les mois à venir.

Lorsque Marvel a terminé la saga Infinity en Spider-Man: loin de chez soi, il a culminé sur une décennie de narration complexe à travers 23 films différents. De l’apparition de Nick Fury dans la scène post-générique de Homme de fer aux débuts de Thanos dans le tag de Les Vengeurs, tout au long de la finale épique de Avengers : Fin de partie, Marvel a réussi l’impossible en construisant un scénario global autour des Infinity Stones et en l’atterrissant de manière significative. Cependant, Marvel Studios n’a jamais voulu que la saga Infinity soit la seule pièce du MCU, car la phase quatre a vu les histoires se poursuivre sur grand écran et Disney +.

La première de Mme Marvel a marqué le 12e projet de la phase quatre, et depuis le début de la nouvelle phase, les fans ont essayé de comprendre ce qui relie les histoires. La majorité des titres de la phase quatre ont fonctionné dans leur propre espace, ce qui a conduit à de nombreuses questions sur ce que sera le prochain scénario majeur du MCU. Avec le prochain film de la phase quatre à quelques semaines seulement de la première, le patron de Marvel, Kevin Feige, taquine que plus d’informations sur la direction que prendra le MCU seront bientôt disponibles. Devant Thor : Amour et tonnerreFeige a déclaré à Total Film qu’avant la fin de l’année, les fans auront une meilleure idée de ce qui les attend pour l’avenir du MCU :

« Je pense qu’il y a déjà eu de nombreux indices, qui me sont au moins apparents, sur la direction que prend toute cette saga. Mais nous serons un peu plus directs à ce sujet dans les mois à venir, pour établir un plan, afin que le public qui veulent voir la situation dans son ensemble peuvent voir un tout petit, tout petit peu plus de la feuille de route. »

Quelle sera la prochaine grande saga du MCU ?

Lorsque l’on regarde les projets de la phase quatre qui ont été publiés, le fil le plus commun qui relie plusieurs histoires est le multivers. Des films comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Docteur Strange dans le multivers de la folie, et les séries Disney+ telles que Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…? explorez directement le multivers et son impact sur la chronologie principale du MCU. Loki a également mis en place l’introduction complète de Kang le Conquérant, qui pourrait bien devenir le prochain grand méchant de niveau Thanos que les Vengeurs devront affronter. Ce qui reste à voir, c’est si les autres histoires de la phase quatre s’intégreront dans la saga multiverselle, car de nombreux autres projets ont été très autonomes.

Le reste de la liste de la phase quatre suivra apparemment la même formule, car les films à venir comme Amour et tonnerre et Panthère noire : Wakanda pour toujours n’introduira plus que probablement une menace singulière qui finira par rassembler tous les héros de Marvel. Le prochain film qui pourrait le faire sera plus que probablement Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui présentera les débuts officiels de Kang. Quantumanie peut pleinement lancer le bal vers le prochain grand événement d’équipe, mais ce projet n’arrivera probablement pas avant 2024 au plus tôt. Le calendrier de Marvel est rempli presque jusqu’en 2023, ce qui signifie que le prochain Vengeurs le film est encore dans quelques années.

Comme Feige l’a révélé, l’image devrait devenir plus claire dans un avenir proche, ce qui signifie que tous les regards se tournent maintenant vers D23 en septembre. L’exposition Disney a récemment annoncé que Marvel Studios aurait une présentation lors de l’événement, ce qui serait l’endroit le plus logique pour annoncer le contour de Marvel l’été prochain. Espérons que la route à suivre pour le MCU commencera à se dessiner dans les prochains mois.