Kevin Feige taquine le projet Marvel non-Black Widow pour Scarlett Johansson

Scarlett Johansson était l’une des stars originales des premières années du MCU de Marvel, faisant ses débuts dans L’homme de fer 2 comme Natasha Romanoff alias Black Widow et deviendra l’un des personnages à part entière de la saga Infinity. Ayant rencontré sa disparition lors des événements de Avengers : Fin de partie il semblait que le temps de Johansson dans l’avenir de Marvel était terminé, mais nous l’avons depuis eu son solo Veuve noire film plus tôt cette année, qui a lancé les films de la phase 4 du MCU et maintenant Kevin Feige a laissé entendre que son voyage Marvel n’était peut-être pas encore tout à fait terminé.

La veuve noire de Johansson a été tuée en Avengers : Fin de partie et les fans n’étaient pas très heureux, cependant, l’annonce qu’elle serait de retour une fois de plus pour un « film flash-back » sous la forme du film de cette année Veuve noire contribué à adoucir un peu le coup. Cela dit, lorsque le film est arrivé comme l’un des premiers films sortis à la suite de la fermeture massive de Covid-19, Disney a pris la décision de le diffuser sur Disney + Premier Access en même temps que sa sortie en salles. Bien que cela ait entraîné un retour décent pour la Maison de la souris, cela a également conduit à un procès très public soulevé par Scarlett Johansson pour la perte de revenus potentiels qu’elle aurait reçus si le film n’était sorti qu’en salles.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

De nombreuses personnes ont eu leur avis sur la querelle juridique, et même si cela ressemblait à une situation potentiellement délicate à un moment donné, tout a finalement été résolu à l’amiable et Johansson a déclaré dans plusieurs interviews qu’elle serait toujours heureuse de travailler avec Marvel Studios et Disney sur projets d’avenir. Il semble maintenant que ce soit certainement le cas, et un nouveau travail collaboratif est en cours sous la forme d’un projet « top secret » qui l’éloigne de son rôle de Black Widow.

Alors que l’actrice recevait l’American Cinematheque Award, Feige a taquiné son nouveau travail avec la société, le qualifiant de « projet top secret des studios Marvel ». Il a ensuite ajouté: «Scarlett a prêté son talent et son pouvoir de star à l’univers cinématographique Marvel pendant plus d’une décennie. Qu’elle ait choisi d’y jouer un rôle clé pendant tant d’années, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Travailler avec [her] a vraiment été l’une des collaborations les plus mémorables et les plus enrichissantes de ma carrière.

L’actrice a également été félicitée par d’autres lors de l’événement organisé à l’hôtel Beverly Hilton, notamment Homme de fer le réalisateur Jon Favreau, qui a commenté que sa « bonne amie » est « intelligente et elle est drôle » et il a dit que lorsqu’il s’agit de travailler à plusieurs reprises avec certaines personnes, « Tous ceux qui travaillent avec Scarlett veulent travailler avec Scarlett. » Il a poursuivi en disant: « Elle est dévouée et elle laisse toujours la passion dicter ce qu’elle fait ensuite. »

Avec Feige disant spécifiquement que le nouveau projet n’est pas lié à Black Widow ne peut que nous laisser spéculer si Johansson assumera la direction d’un nouveau projet ou sera un rôle uniquement vocal, car la mettre à l’écran comme un autre personnage semble peu probable compte tenu à quel point elle est importante et reconnaissable grâce à son travail de dix ans dans l’univers Marvel. Tout sera révélé en temps utile, mais avec l’ardoise Marvel presque complète pour les deux prochaines années, ne vous attendez pas à voir le nouveau projet avant 2024 environ. Cette nouvelle nous a été apportée par Deadline.





Daniel Craig n’a pas eu le temps de mourir twisté depuis 15 ans La star de No Time to Die Daniel Craig a connu le sort de son itération de 007 depuis son apparition dans Casino Royale.

Lire la suite





A propos de l’auteur