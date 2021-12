Kevin Feige révèle pourquoi Spider-Man n’a pas combattu des méchants emblématiques comme Doc Ock et Green Goblin jusqu’à présent

Spider-Man est l’un des rares personnages de bandes dessinées dont la galerie de voyous est tout aussi célèbre que le super-héros lui-même. Certains de ces méchants, comme Green Goblin, Venom et Doctor Octopus, sont souvent comptés parmi les plus grands méchants de la bande dessinée. Spider-Man a été redémarré en direct à deux reprises au cours des deux dernières décennies, et nous avons vu de nombreuses itérations de ses ennemis dans les films et à la télévision. Mais il a fallu deux films en solo et cinq ans avant que les fans puissent voir Spider-Man de Tom Holland affronter Green Goblin/Norman Osborn et Doc Ock/Dr. Otton Octave.

Les super-vilains susmentionnés, ainsi que quelques autres, apparaissent dans la troisième sortie de Holland en tant que web-swinger titulaire, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Étonnamment, les personnages sont interprétés par les acteurs de la précédente Homme araignée films. Alfred Molina, Willem Dafoe et Thomas Haden Church reprennent respectivement leurs rôles de Doc Ock, Green Goblin et Sandman de Sam Raimi. Homme araignée trilogie. Rhys Ifans et Jamie Foxx reprennent leurs rôles de Lizard/Dr. Curt Connors et Electro/ Max Dillon du réalisateur Marc Webb Homme araignée films. Le directeur de Marvel, Kevin Feige, a expliqué ce plan audacieux et ambitieux dans une récente interview.

Lorsque nous avons eu la chance d’intégrer Spider-Man dans le MCU avec Homecoming, nous explorions vraiment deux choses qui n’avaient jamais été explorées auparavant dans les films Spidey. L’un d’eux le rajeunissait beaucoup, qu’il était dans ses premières années de lycée et qu’il faisait face à ce que c’est que d’être si jeune et d’avoir ces pouvoirs, et de vraiment apprécier le cadre du lycée. Et l’autre était qu’il se situe dans l’univers plus large de Marvel et qu’il y a d’autres héros là-bas. Donc, pour les premiers films, c’était toujours : « Comment faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant ? »

Le point de vue de Tom Holland sur Spider-Man/Peter Parker était vraiment très différent, surtout compte tenu de son jeune âge, de son affiliation avec Tony Stark et de l’exclusion d’Oncle Ben. Les fans étaient furieux que Holland ne fasse pas son propre costume, certains le déclarant même Iron Man Jr. Cependant, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a changé tout cela, permettant au Hollandais Peter Parker de prendre un nouveau départ. Mais ne comptez pas revoir Goblin, car Pas de chemin à la maison a révélé que Norman Osborn n’existe pas dans le MCU.

Feige a en outre révélé que le scénario d’Oscorp avait été utilisé auparavant et avec beaucoup d’effet. De plus, les performances de Dafoe et Molina seraient difficiles à surpasser. Après tout, il y a une raison pour laquelle Sam Raimi Araignée-Man trilogie est tenu en haute estime.

Il ne nous est pas venu à l’idée de faire une nouvelle histoire de Goblin, ou de faire une histoire d’Oscorp, ou de faire Doc Ock, ou n’importe qui d’autre qui avait été fait auparavant, c’est pourquoi Vulture et Mysterio étaient vraiment les personnages clés. Même pendant que nous faisions cela – et je le dis depuis des années, avant même que quelqu’un ne me demande ce que je pensais – que vous ne pouvez pas être meilleur qu’Alfred Molina en tant que Doc Ock – qu’il serait très, très difficile d’entrer dans ces chaussures. . Et ne serait-il pas amusant de trouver un moyen, si jamais vous deviez ramener Doc Ock, ce serait Alfred Molina. Et au début du développement de ce troisième film Homecoming, nous avons réalisé que grâce au MCU, il y avait un moyen de le faire.

Le multivers et la collaboration de Sony ont permis d’expliquer logiquement (au moins quelque peu) le retour des méchants classiques car la plupart d’entre eux avaient péri en combattant Spider-Man. Et Alerte spoil! Les Spider-Men de ces univers reviennent également dans Pas de chemin à la maison, mais la plupart des gens le savent maintenant. Après des mois de spéculation et de marketing trompeur, c’était incroyable de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield comme les échangistes du Web du Raimiverse et du TASMverse. Espérons que ce n’était pas la dernière fois que nous voyions ces méchants classiques et les Spider-Men classiques.

