Kevin Feige regarde Alfred Molina après sa fuite Spider-Man: No Way Home Spoilers

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est peut-être un peu irrité par Homme araignée vedette Alfred Molina. L’acteur a récemment révélé plusieurs spoilers pour la prochaine suite de MCU Spider-Man : Pas de chemin à la maison, prenant un lance-flammes à l’amour bien connu du studio pour le secret, et il semble être resté coincé dans la gorge de Feige. Lors d’un récent événement, on a demandé à Feige quelle pourrait être la prochaine étape pour Julia Louis-Dreyfus après son apparition surprise dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, auquel le patron de Marvel a plaisanté …

« Tu devrais demander à Alfred Molina. »

Oh cher. Il semble que Feige n’ait pas oublié les nombreux spoilers déposés sans ménagement par Alfred Molina plus tôt cette année. Marvel est célèbre pour garder tout ce qui concerne les projets futurs sous clé afin de surprendre le public du mieux qu’il peut, quelque chose qui Homme araignée lui-même Tom Holland a dû apprendre à ses dépens.

Au risque d’irriter davantage Feige et peut-être d’avoir Alfred Molina jeté dans une sorte de supermax Marvel, rappelons-nous le Spider-Man : Pas de chemin à la maison spoilers révélés par Molina en avril. Détournez-vous maintenant si vous souhaitez les éviter…

« Quand nous avons tourné, nous avions tous reçu l’ordre de ne pas en parler, car c’était censé être un grand secret », a déclaré Molina, faisant clairement savoir qu’il était pleinement conscient du secret. « Mais, vous savez, c’est partout sur Internet. En fait, je me suis décrit comme le secret le moins bien gardé d’Hollywood ! » Bien sûr, Molina n’a pas tort de dire que les affirmations de son retour dans le MCU étaient partout sur Internet, mais elles n’étaient qu’une rumeur à ce stade.

« C’était merveilleux », a poursuivi Molina. « C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même rôle, étant donné que dans les années qui ont suivi, j’ai maintenant deux mentons, un caroncule, des pattes d’oie et un bas du dos légèrement un peu louche. Il m’a juste regardé, et dit : ‘Avez-vous vu ce que nous avons fait pour [Robert Downey Jr.] et [Samuel L. Jackson]?' » Molina a ri. « Je n’ai pas le même physique qu’il y a 17 ans. C’est juste un fait. »

Peut-être que ce que Molina ne réalise pas en confirmant son propre retour, il a potentiellement confirmé toutes les rumeurs de longue date attachées à Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Tant pis. Par conséquent, nous pouvons nous sentir assez à l’aise pour conclure que la suite de Spidey trouvera le super-héros de Tom Holland s’attaquant au multivers, en faisant équipe avec Benedict Cumberbatch. Docteur étrange. Le personnage assumerait le rôle de mentor auparavant occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, le film semblant de plus en plus susceptible de faire suite au prochain Docteur étrange suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, et jetant Peter Parker et ses copains tête la première dans les manigances du multivers.

Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Andrew Garfield et Tobey Maguire se présenteront à nouveau comme leurs itérations respectives du célèbre web-slinger, et bien que cela n’ait pas été confirmé, le retour du Doc Ock d’Alfred Molina ajoute certainement du poids. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient d’ET Online.

Sujets : Retrouvailles de Spider-Man