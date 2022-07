Kevin Feige promet que Deadpool 3 sera encore plus grand que les deux premiers films

« Comment pouvons-nous l’élever de la manière dont nous avons pu le faire avec Guerre civileet Guerre à l’infini et Ragnarök? » a dit Feige.

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film, Les hamburgers de Bob écrivains Wendy Molyneux et Lizzy Molyneux-Loeglin ont été chargés d’écrire le troisquelle.

Les scénaristes ont sauté à bord après que Reynolds et l’équipe de Marvel aient décidé que leur argumentaire était la « solution idéale » pour Dead Pool‘s introduction dans le MCUselon Collider.

Il a ajouté: « Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment… Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi.