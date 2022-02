Kevin Feige prévoit que Moon Knight sera violent et sombre

Disney+

Le cerveau de Marvel prévoyait que la prochaine entrée de la marque dans Disney + serait vraiment sombre et brutale.

©IMDBOscar Isaac comme Marc Spector

Il reste peu pour la première de Chevalier de la lune dans Disney+la série mettant en vedette oscar isaac qui raconte l’histoire de Marc Spector, un ancien agent de la CIA présumé mort lors d’une fouille archéologique et qui revient à la vie en tant qu’avatar de la divinité de la lune, Konshu, qui lui accorde de grands pouvoirs en fonction de l’état du cycle lunaire. De cette façon, l’anti-héros est né Chevalier de la lune.

Kévin Feigle cerveau derrière le Univers cinématographique Marvel, a démontré une nouvelle stratégie pour la phase 4 de la marque avec une plus grande prépondérance de séries arrivant sur le service de streaming House of Mouse. nous avons déjà vu WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? Oui oeil de faucon. Il arrivera sous peu Chevalier de la lune avec une proposition révolutionnaire.

Que peut-on attendre de Moon Knight ?

Pourquoi disons-nous cela ? Le même Kévin Feig admis que le programme aura un « bord plus dur » par la nature de son protagoniste. « C’est brutal. Cela a été amusant de travailler avec Disney+ et de voir les limites de ce que nous pouvons faire changer. Il y a des moments où Moon Knight se lamente sur un autre personnage, c’est fort et brutal, la réaction instinctive est : « Nous allons nous retirer de cela, n’est-ce pas ? » Il y a un changement de ton. C’est une chose différente. C’est Moon Knight »dit l’exécutif.

oscar isaac J’avais déjà avancé sur cet anti-héros : « C’est un personnage sombre et les choses auxquelles nous sommes confrontés sont très différentes. Mais comme il s’agit d’une série limitée plutôt que d’un film, la pression n’est pas là pour s’assurer que le week-end d’ouverture soit massif. Nous sommes capables de prendre plus de risques, d’apporter cette qualité expérimentale à grande échelle.

Chevalier de la lune fera ses débuts sur le service de streaming Disney+ en mars et abordera des sujets tels que la représentation de la maladie mentale à l’écran, l’égyptologie et l’image de marque d’un personnage parmi les plus durs merveille au niveau des noms propres tels que carcajous ou punisseur. De cette façon, nous pouvons nous attendre à une action du plus haut niveau avec une touche particulière d’obscurité et de brutalité comme Feige l’avait prévu.

