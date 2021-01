Kevin Feige parle du rôle du multivers dans le MCU

A l’époque le titre officiel de la suite de Docteur Strange dans le MCU, les fans n’ont cessé de spéculer sur le chemin que prendra la franchise dans ses prochaines tranches, à commencer par le lien qu’elle pourrait présenter avec la série Disney + »WandaVision».

« Dans le multivers de la folie« Mettra en vedette le cinéaste légendaire Sam Raimi, formant une sorte de trilogie lâche avec « Spider-man 3», Un film dans lequel le sorcier suprême apparaîtra comme le mentor du héros grimpe aux murs et dont les aventures se connecteraient avec ce qui a été annoncé comme le premier film d’horreur de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bob’s Burgers: le film est retiré du calendrier de sortie

Tout semble indiquer qu’en l’absence des gemmes de l’infini, la phase 4 du MCU se concentrera sur le multivers en constante expansion et les secrets qu’il renferme. En plus de l’apparence future de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dans la suite de Docteur Strange, il serait également confirmé que cela sera lié à « Loki« , Série avec Tom Hiddleston, qui revient une fois de plus comme le dieu du mensonge après ses voyages à travers le temps et l’espace.

« Le titre du prochain film sur Docteur Strange est ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie ‘, c’est donc notre plus grand indice que le film embrassera le multivers et ce qu’il abrite directement », commenterait-il. Kevin Feige, Président de Studios Marvel aux tomates pourries.

Il y aura, comme il y en a toujours eu, des connexions avant et après cela, qui reste à découvert. Mais il semblait approprié que le Docteur Strange soit celui qui y fasse face de la manière la plus directe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bridgerton est renouvelé pour une deuxième saison

Outre le retour de Benedict Cumberbatch et Olsen, il a été annoncé que le MCU va acceuillir Xochitl gomez pour votre interprétation de Amérique Chavez, personnage central pour la formation de « Jeunes vengeurs». Le film a une date estimée pour sa première le 25 mars 2022.