Kevin Feige parle de l’importance de la représentation dans le MCU

Après qu’une affiche publicitaire ait confirmé que Loki dans le MCU s’identifie comme « genre fluide », le troisième épisode de sa série sur Disney+ a confirmé que le personnage joué par Tom Hiddleston est bien bisexuel. Ce serait un grand pas pour la visibilité du collectif LGBT+ dans Marvel Studios, qui s’apprête à présenter la première romance entre hommes dans le film « Eternals » en novembre prochain.

À travers une nouvelle vidéo publiée par Rotten Tomatoes, Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur en chef de chacune des productions MCU, a souligné les raisons pour lesquelles la représentation est l’une des « priorités importantes » dans l’avenir de la franchise.

« La représentation est importante sur notre conseil d’administration, et les bandes dessinées ont marqué, vous savez, elles ont marqué le chemin de presque toutes les manières que nous faisons dans le MCU et dans les bandes dessinées, il y a beaucoup de personnages LGBTQ que nous voulons présenter sur écran en tant que tel. », a expliqué Kevin Feige dans la vidéo.

Nous voulons leur donner vie à l’écran. De plus, comme le disait Stan Lee, « Marvel représente le monde à l’extérieur de la fenêtre.

Feige reconnaît que dans ce monde au-delà de la fenêtre, il existe différents types de personnes dans toutes sortes d’endroits et de préférences, quelque chose qu’il cherche à refléter dans le MCU de la même manière que dans le monde réel, donc cela représente toute la variété. de personnes dans la franchise est devenue une priorité pour l’entreprise.

Les commentaires de Kevin Feige sont en accord avec les impressions de la productrice de MCU Victoria Alonso, qui a souligné qu’ils n’inventaient rien de nouveau et qu’ils se limitaient uniquement à présenter les personnages de la même manière qu’ils sont décrits dans les bandes dessinées, anticipant que « il y a encore beaucoup à venir et que ce sera représentatif du monde d’aujourd’hui. »

La réalisatrice de « Loki » sur Disney +, Kate Herron, après la révélation sur la bisexualité du personnage, a fait une publication via Twitter indiquant qu’à partir du moment où elle a rejoint la série, son objectif était que les gens connaissent cet aspect du personnage « Ça fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et mon cœur est plein, de dire qu’il est désormais canon dans le MCU. »