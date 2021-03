Kevin Feige parle de l’avenir de Sam et Bucky dans le MCU

Le fait que Faucon Oui Soldat d’Hiver reçoivent leur propre série pour Disney +, démontre l’importance que les deux ont dans le développement de MCU. Le même président de Marvel Studios, Kevin Feige, garantit que les deux ont un avenir dans la franchise lorsque la série termine sa saison.

La révélation a été faite lors d’une conférence de presse qui a eu lieu ce dimanche (14 mars) avant la première du film, où Feige a confirmé que les deux personnages jouent un rôle essentiel dans l’avenir de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Halo’: le producteur parle des attentes des fans

« Les personnages de Bucky Oui Sam sont essentiels pour le MCU à mesure qu’ils changent, ou à mesure qu’ils évoluent ou quoi qu’il arrive ou devrait avoir un impact important sur le MCU», A commenté le responsable (via Comicbook.com). « Donc la réponse est oui, il peut y avoir des changements de personnage avec des implications massives pour les histoires que nous raconterons à l’avenir. »

Malgré ce scénario prometteur pour les fans des deux personnages, tout semble indiquer que ces futurs projets n’incluent pas le développement d’une deuxième saison pour leur série solo. Cependant, le réalisateur Kari Skogland Je m’attendrais autrement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Outlander » a été renouvelé pour une septième saison

Espérons qu’il y aura une deuxième saison. Je ne sais pas s’il y en aura une ou pas mais je sais qu’il y a toujours plus d’histoires et plus de personnages à descendre dans le terrier du lapin », a-t-il commenté lors d’un entretien avec Le Direct. Il a également souligné que la division des séries et des films est en communication constante pour rester en phase avec le schéma prévu dans cet univers narratif.

« Falcon et le Soldat d’Hiver« Comprend le retour de Anthony Mackie Oui Sebastian Stan Quoi Sam Wilson Oui Bucky Barnes respectivement. Les deux seront en fuite devant le gouvernement américain tout en faisant face à la menace de Baron Zemo, qui sera à nouveau joué par Daniel Brühl. La série débute ce vendredi 19 mars.