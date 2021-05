Kevin Feige parle de «  blanchir  » l’ancien

La question de la représentation raciale et du « blanchiment » dans les médias (une pratique dans laquelle une personne blanche prend le rôle d’un personnage d’un groupe ethnique différent) a eu un plus grand impact devant la presse et le public dans le dernier quelques années, et Marvel Studios et sa franchise MCU ne sont pas exempts de ce problème.

En 2016, «Doctor Strange», un film réalisé par Scott Derrickson et mettant en vedette Benedict Cumberbatch, a rencontré un grand succès auprès des fans du personnage dans la bande dessinée et du grand public, même s’il n’a pas été exempt de controverses en raison de la représentation de «The Ancient One « .

Dans les bandes dessinées, « The Ancient One » est dépeint comme un homme asiatique mature, tandis que dans le film, il a été interprété par l’actrice caméléon Tilda Swinton. La critique ne portait pas sur la performance de Swinton, mais plutôt sur le fait que l’acte de la choisir pour le personnage faisait apparemment partie du «blanchiment systématique à Hollywood».

Après la sortie du film, Derrickson et Kevin Feige, président de Marvel Studios, ont défendu la décision d’offrir le personnage à Swinton, notant que son portrait de « The Ancient One » était dépouillé des stéréotypes raciaux qui étaient à l’origine présents dans les bandes dessinées. plus de classiques.

Bien que cette défense n’aiderait pas à atténuer ces critiques, Marvel Studios s’est à nouveau tourné vers Swinton pour répéter son personnage dans «Avengers: Endgame». Cependant, maintenant Feige présenterait quelques regrets sur le sujet dans un article de couverture que Men’s Health a fait sur « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », le premier film de MCU mettant en vedette un asiatique.

Kevin Feige estime qu’à l’époque, après avoir engagé une femme blanche pour éliminer les stéréotypes asiatiques du personnage, l’équipe créative derrière « Doctor Strange » était « intelligente et pointue », notant que dans ce nouveau film il ne commettra pas le cliché de « vieil homme asiatique sage. »

«Mais c’était un appel au réveil pour dire: ‘Eh bien, attendez une minute, y a-t-il un autre moyen de résoudre ce problème? Y a-t-il un autre moyen de ne pas tomber dans le cliché et de choisir un acteur asiatique? Et la réponse à cela, bien sûr, est oui », a déclaré Feige.

Suite à la sortie de «Black Panther» en 2018, Marvel Studios semble s’être engagé à prendre plus au sérieux la question de la diversité dans les films, ce qui semble prendre un nouveau niveau avec la sortie de «Eternals», le susdit «Shang- Chi « et » The Marvels « , ainsi que d’autres projets qui n’ont pas encore été annoncés.