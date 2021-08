Kevin Feige n’a aucun regret à propos du twist mandarin dans Iron Man 3

Parmi certains des moments les plus controversés des treize ans du MCU, l’introduction du mandarin dans Iron Man 3 est celui avec lequel beaucoup ont un problème. Alors que la prochaine Shang-Chi et la légende des dix anneaux présentera le vrai mandarin à la franchise, la première apparition du personnage a eu lieu en 2013 Iron Man 3. Joué par Ben Kingsley, le personnage a commencé le film en tant que personnage terroriste, complotant contre les États-Unis, mais à la fin, il avait été exposé en tant qu’acteur appelé Trevor, qui avait été employé par Aldrich Killian de Guy Pearce pour jouer le Mandarin.

Après presque une décennie, Marvel et le patron Kevin Feige reçoivent toujours un certain nombre de plaintes sur la façon dont le personnage a été utilisé et largué tel qu’il était, mais Feige n’a aucun problème avec la façon dont l’histoire a été exécutée. Bien qu’il y ait eu beaucoup de débats sur la façon dont le mandarin pourrait être utilisé sans devenir juste un autre méchant asiatique stéréotypé, pour Feige, la façon dont le réalisateur, Shane Black, a mis l’accent sur les attentes était celle qu’il défend.

« Nous en avons parlé lorsque nous amenons ce personnage à l’écran, [we] ne voulions le faire que lorsque nous sentions que nous pouvions lui rendre la justice suprême et vraiment mettre en valeur la complexité de ce personnage, ce que nous ne pouvions franchement pas faire dans un Homme de fer film parce qu’un Homme de fer le film parle d’Iron Man ; une Homme de fer le film parle de Tony Stark. Alors [Iron Man 3 director] Shane Black, dans son film et son scénario qu’il a co-écrit, a proposé cette tournure amusante que nous aimons encore aujourd’hui, et il s’est avéré que c’était Trevor Slattery. Ce n’est pas parce que cette version n’était pas réelle qu’il n’y avait pas de leader de l’organisation des Dix Anneaux, et c’est lui que nous rencontrons pour la première fois à Shang-Chi. »

« C’est ce qui est amusant avec le MCU à ce stade », a poursuivi Feige. « Nous pouvons faire quelque chose comme Shang-Chi, introduire un tout nouveau héros dans le MCU et dans le monde en général. Mais ce sous-titre, The Legend of the Ten Rings, le relie en fait au tout début du MCU, le Ten Rings étant l’organisation qui a kidnappé Tony Stark au tout début du premier Homme de fer. Et cette organisation a été inspirée par un personnage appelé le Mandarin dans les bandes dessinées. »

L’opinion a été reflétée par Iron Man 3 co-scénariste, Drew Pearce qui a dit à Inverse dans une interview précédente, « Je ne pourrais pas être plus excité. J’ai toujours été très clair avec [Marvel Studios President] Kévin [Feige] que Killian coopère un ancien manteau et l’exploite. Tous les salutations du roi ont confirmé cela, et c’était aussi une excuse pour traîner un peu plus longtemps avec Trevor. Mon approche du mandarin a été inspirée par la raison pour laquelle je ne pouvais pas utiliser l’original », a-t-il ajouté. « C’est vraiment un stéréotype du péril jaune avec un côté particulièrement désagréable de la propagande utilisée à cette époque. Mais cela a inspiré l’idée de quel type de propagande est utilisé [now]? Le concept de diabolisation de l’autre, majuscule ‘O’, nous avons vraiment renversé ce concept. »

Quels que soient les problèmes persistants avec le premier Mandarin MCU apparence, peut-être que l’arrivée du vrai mandarin à Shang-Chi et la légende des dix anneaux aideront à mettre ces plaintes restantes au lit. Cette nouvelle nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.

Sujets : Iron Man 3, Shang-Chi