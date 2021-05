Kevin Feige n’a aucun intérêt à reprendre Lucasfilm

Le grand succès du MCU au cours de la dernière décennie a positionné Kevin Feige, président de Marvel Studios, comme l’un des producteurs les plus puissants et les plus influents d’Hollywood, obtenant une nomination aux Oscars avec «Black Panther» en 2019 et étant décoré du «David O. Selznick »pour ses réalisations cinématographiques par le biais de la Guilde nationale des producteurs.

Feige ha estado a cargo como jefe de producciones en Marvel Studios desde 2007 y en 2019 lograría ser ascendido como Oficial creativo en Jefe de Marvel Comics, Marvel Animation y Marvel Television, poseyendo un nivel de control creativo superior al de la mayoría de los ejecutivos en la compagnie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La chronologie spéciale de Noël des Gardiens de la Galaxie confirmée

Malgré le calendrier serré qu’il a maintenant en raison des films et des séries MCU, Feige a un projet pour la franchise Star Wars, qui a été annoncé en 2019 et depuis lors, aucun détail sur ses progrès n’a été révélé. De nombreux fans sont même venus formuler des théories sur l’arrivée de Feige à Lucasfilm, une rumeur qui a rapidement été écartée par Bob Chapek, PDG de Disney.

Un rapport récent de Variety note que des initiés ont confirmé que Feige n’avait aucun intérêt à reprendre Lucasfilm ou la franchise Star Wars. Sans donner beaucoup de détails sur ses projets futurs, il note que Feige est pleinement engagé à continuer à accroître le succès du MCU dans ses différents supports.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn pourrait mettre fin à sa collaboration avec Marvel

Actuellement, Marvel Studios est dans un processus de transition dans lequel Feige a été d’une grande aide. La récente acquisition de 20th Century Fox leur a permis d’acquérir une nouvelle gamme de personnages qui, à court ou long terme, seront intégrés dans le MCU. Le premier d’entre eux sera Deadpool, dont le troisième opus conservera sa note traditionnelle R tout en faisant référence à des films précédents de la franchise.

Même si l’avenir des X-Men semble incertain, la confirmation en décembre dernier d’un nouveau film de « Fantastic Four » intégré au MCU montre l’intérêt de Feige à utiliser pleinement les nouveaux personnages acquis par le studio.