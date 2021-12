Kevin Feige explique pourquoi il est maintenant temps d’introduire Venom dans le MCU

Venom se mêlant à Spider-Man sur grand écran est imminent, et Kevin Feige a détaillé l’inspiration derrière le crossover.

Le web-slinger de Tom Holland va en avoir plein les bras Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais il n’aura peut-être même pas le temps de reprendre son souffle avant de rencontrer Venom de Tom Hardy. Après le succès du premier Venin, un crossover Marvel Cinematic Universe a été taquiné avec une scène post-crédit de la suite Venom : qu’il y ait un carnage. On ne sait pas si cela signifie qu’Eddie Brock apparaîtra pour la première fois dans Pas de chemin à la maison ou si Marvel et Sony réservent sa rencontre avec Peter Parker pour le prochain grand film.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le crossover se produit, même s’il reste à voir exactement comment et quand cela se produit. Dans une récente interview avec Collider, Kevin Feige a abordé le crossover et l’inspiration qui a permis de le réaliser. Comme l’explique Feige, il a été impressionné par la réponse positive des fans pour le premier Venin, et compte tenu de l’histoire de la bande dessinée du personnage avec Spider-Man, il savait que le moment était venu de faire rencontrer ces personnages.

« Vous regardez les connotations comiques évidentes entre Venom et Spider-Man et c’est inhérent. Ainsi, à la minute où Sony a fait leur Venin film et cela a fonctionné aussi bien qu’il l’a fait, et Tom Hardy est devenu aussi emblématique qu’il l’est devenu en tant que Venom, alors la question évidente est alors : « Comment commençons-nous à les fusionner ? » »

Quelque chose qui pourrait fonctionner contre l’apparition de Venom dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison est que le film ne semble amener que les super-vilains qui ont péri en combattant Spider-Man. Tom Hardy’s Venom n’a même pas rencontré Peter Parker ou Spider-Man, donc s’il est impliqué, ce n’est peut-être pas pour une confrontation avec Spidey. Cela dit, son inclusion dans le film est encore tout à fait possible. Divers super-héros devraient également apparaître, notamment Andrew Garfield et Tobey Maguire, ainsi que d’autres favoris comme casse-cou vedette Charlie Cox.

Venom et Spidey continueront également à suivre leur propre chemin à l’avenir. Venin 2 le réalisateur Andy Serkis a récemment déclaré qu’il espérait reprendre le travail sur Venin 3, qui en est aux premiers stades de son développement. La productrice Amy Pascal a déclaré que le troisième Venin est en préparation, mais l’objectif principal en ce moment est d’amener tout le monde à voir d’abord Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui peut également être considéré comme une subtile allumeuse que Venom de Tom Hardy pourrait être impliqué.

Il y a aussi des rapports de Tom Holland jouant dans un autre trio de films comme Spider-Man après la sortie de Pas de chemin à la maison. L’acteur a taquiné qu’il pourrait affronter Kraven le chasseur dans un futur film, révélant que Jon Watts avait considéré ce méchant comme l’antagoniste du troisième film de Holland. Homme araignée film avant que le scénario du multivers ne soit verrouillé. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles les Sinister Six se regrouperaient sur grand écran pour affronter Spider-Man et c’est une autre direction possible vers laquelle la prochaine trilogie de Holland pourrait se diriger.

En ce qui concerne Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la vérité sur ces rumeurs sera enfin révélée lors de la sortie du film le 17 décembre.





