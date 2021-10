Kevin Feige et la chance de voir des personnages de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" dans les films d’action en direct Marvel

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la série animée de Univers cinématographique Marvel qui a surpris les adeptes de la marque. La première en Disney+ a montré un produit révolutionnaire. L’émission se pose des questions avec des réponses qui modifient la réalité même du MCU. Ensuite, Steve Rogers ce n’est pas lui Capitaine Amérique et le remplace Peggy Carter. On pouvait aussi voir T’Challa Quoi Seigneur des étoiles ou la version toute puissante de Docteur étrange qui détruit votre univers.

Toutes ces situations curieuses sont de la responsabilité de l’esprit créatif de AC Bradley, le showrunner de l’émission qui a eu toute la confiance de la marque pour jouer avec les héros et méchants de la Univers cinématographique Marvel comme elle veut. Ce n’etait pas mal! L’émission a confirmé un deuxième lot d’épisodes qui seront davantage liés à la phase 4 du MCU.

Et qu’est-ce qui se passerait si …? pourrait révolutionner le MCU

Jusqu’à présent, il n’y a pas de plus grandes surprises ou révélations que nous le savons tous. Cependant, Kevin Feige, le cerveau de ce phénomène qui a conduit l’industrie hollywoodienne ces dernières années, est agité et pense toujours à de nouvelles possibilités pour ses personnages de captiver les adeptes de merveille D’une manière qu’ils n’avaient jamais soupçonnée auparavant

En ce sens, une nouvelle idée a émergé dans l’esprit créatif de ce cadre toujours bien réfléchi. Kévin a dit : « Les deux saisons de Et si… ? ce sont quelques-unes des meilleures histoires que nous ayons eues et peuvent mener à d’autres médias. C’est vraiment la plus belle série animée que j’ai vue depuis longtemps. ». Surprendre! Verrons-nous Ultron revenir au MCU avec les Infinity Stones ? La Capitaine Carter combattra aux côtés des Vengeurs? Tant de possibilités…

« Et qu’est-ce qui se passerait si …? nous donne l’opportunité de raconter des histoires avec une idée totalement nouvelle de ce qu’est la réalité physique de l’univers. C’est quelque chose qui va être exploré d’autres manières à l’avenir dans nos films. Je pense vraiment que se plonger dans les mythologies fictives est un moyen de les apprécier davantage »Feige a dit, nous convainquant que merveille continuera d’explorer en profondeur l’idée du multivers et les différentes alternatives que ses personnages peuvent avoir à expérimenter.

