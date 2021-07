Kevin Feige est "dérision" par Alfred Molina pour son spoiler Spider-Man

Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les salles en peu de temps et il y a beaucoup d’attentes parmi les fans de Marvel, dont le président est Kevin Feige, et surtout de Tom Holland. Le film a subi quelques retards en raison de la pandémie de coronavirus et, à cette époque, un acteur semble avoir imité le protagoniste de la saga à son habitude en gâchant les cassettes. Il s’agit de Alfred Molina, qui dans le premier opus avec Tobey Maguire, a joué le Docteur Octopus.

Selon lui, il était encouragé à dire que son méchant mythique revenait dans le tout nouveau film de Pierre Parker, mais étant donné le secret qui s’imprime habituellement merveille sur vos cassettes était-il possible de dire cela ? Maintenant, Feige a une réponse pour Molina. Entre humour et colère, le cadre de l’étude a été incité à s’exprimer sur les propos de l’interprète britannique.

La réponse de Kevin Feige à Alfred Molina pour Spider-Man: No Way a Home spoiler







C’était en avril lors d’un entretien avec les médias américains Variété qu’Alfred Molina a confirmé son retour en tant que méchant Docteur Octopus. « C’était merveilleux. C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même rôle. », avait-il alors exprimé. Cependant, il n’est pas très clair s’il était toujours autorisé à révéler son retour à Marvel. La vérité est qu’il l’a fait et après quelques mois, Feige a décidé de lui répondre.

Le PDG de l’étude a donné une interview à Animation ce soir et en parlant du caractère de Julia Louis Dreyfuss, qui a joué la Contessa Valentina Allegra de Fontaine dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, a été envoyé avec un indice pour Molina au lieu de répondre sur l’avenir de l’actrice. « Eh bien, ça, vous pouvez demander à Alfred Molina »dit-il en riant. Une ironie clairement inconfortable avec une certaine colère, bien sûr.







Malgré « l’erreur » de Molina, ce fut un réel plaisir pour les fans de Marvel de raconter sa prestation dans le rôle du Docteur Octopus, puisque l’acteur n’était pas devenu ce méchant depuis plus de 17 ans. Le deuxième volet de la saga de Sam Raimi Il était sorti en 2004.

Spider-Man: No Way Home Date de sortie

Le film avec Tom Holland et réalisé par Jon watts sortir en salles ensuite 17 décembre 2021. On s’attend également à ce qu’ils participent Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx et Benedict Cumberbatch.