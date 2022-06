Kevin Feige dit qu’ils dévoileront bientôt la prochaine saga du MCU

merveille

Kevin Feige a assuré que plus tôt que tard, nous saurons quels sont les plans futurs du MCU, en particulier la nature de sa prochaine saga.

Jusqu’à présent, la phase 4 du MCU a eu pas mal de surprises comme la sortie du multivers Lors des événements de la série Lokile nouveau Captain America a émergé de Le faucon et le soldat de l’hiver et la rencontre de trois Spideys différents dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Bien sûr, de nombreux autres événements se sont produits dans les titres de la marque, mais la vérité est que la prochaine grande saga reste toujours un mystère pour le public.

«Nous approchons de la fin de la phase quatre et les gens commenceront à voir où se dirige cette prochaine saga. Je pense qu’il y a déjà eu de nombreux indices, qui sont au moins évidents pour moi, quant à la direction que cela prend. Nous serons un peu plus directs à ce sujet dans les mois à venir, pour mettre en place un plan, afin que le public qui veut voir la situation dans son ensemble puisse voir un peu plus la feuille de route. »il lui a dit Kévin Feig un TotalFilm.

La prochaine grande saga Marvel

La vérité est que le multivers semble être l’une des grandes caractéristiques avec lesquelles les héros et les méchants de merveille doit être traité dans les titres suivants de la marque. Certains disent que le prochain méchant qui prendra la place de Thanos car la grande menace est Kang le conquérantinterpreté par Jonathan Majors en version diluée pour Loki et comme principal antagoniste dans ce qui suit Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

D’autres événements qui semblent faire avancer le MCU vers la prochaine grande saga sont la scène post-crédits de Shang Chi où le capitaine Marvel, Bruce Banner et Wong révèlent au maître des arts martiaux que les anneaux de son père ont envoyé un signal à un secteur lointain de l’espace. Théories ? De nombreux. Kévin Feig Il a également souligné que le bracelet qui a donné à Mme Marvel ses pouvoirs jouera un grand rôle à l’avenir.

Il ne reste plus qu’à attendre les nouvelles annonces de séries et de films qui arriveront dans merveille de la phase 5 de la marque. Une grande possibilité est que Kévin Feig présenter un panel dans le Hall H comme suit comique con de san diego où le genre super-héros se sent plus à l’aise que jamais parmi les cosplayers, les fans et les geeks qui aspirent à en savoir plus sur leurs personnages préférés.

