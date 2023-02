Kevin Feige dit que les émissions de télévision MCU seront moins nombreuses et plus éloignées pendant la phase 5

Le chef du MCU, Kevin Feige, a expliqué comment l’afflux récent de séries télévisées Marvel diminuera considérablement dans la phase 5. Studios Marvel

Cependant, certains fans conviendraient probablement qu’il y a eu presque trop de contenu Marvel TV en si peu de temps. De plus, être si débordé peut à l’inverse diluer l’intérêt pour ledit contenu, et que les spectacles exécutés simultanément peuvent s’éclipser les uns les autres. Dans cet esprit, Feige a noté que « le rythme auquel nous diffusons les émissions Disney + changera afin qu’ils puissent chacun avoir une chance de briller. » De plus, Feige a assuré que le studio comprend maintenant ce qui fonctionnera concernant le contenu télévisé, et que des histoires bien rythmées et autonomes sont la voie à suivre.

« Nous voulons faire des spectacles qui ne peuvent être que des spectacles. Je veux continuer à les rendre encore plus épisodiques, ce qui peut sembler contre-intuitif. Mais je pense qu’il y a quelque chose d’amusant à se pencher en arrière et à regarder un épisode qui peut être relativement autonome. […] Je veux dire, les cliffhangers sont géniaux, et j’aime regarder une émission où vous devriez aller vous coucher, mais vous voyez le cliffhanger et vous n’avez qu’à regarder le prochain épisode. Vous voulez certainement garder les gens engagés. Mais je suis un grand fan de Star Trek, et je trouve toujours apaisant de regarder un épisode de Next Gen avec un début et une fin. Donc, je pense que nous allons continuer à expérimenter cela à l’avenir.

Il a également noté que les fans attendaient avec impatience des émissions MCU plus uniques comme She-Hulk : avocate, la série la plus récente dont Feige était particulièrement fier car elle a servi de bouffée d’air frais créative. Bien plus une comédie avec des épisodes qui se suffisaient largement à eux-mêmes, il a brisé le moule des émissions précédentes qui suivaient pour la plupart la même formule avec des thèmes similaires et plus dramatiques.

Marvel Studios a actuellement six projets télévisés dont la sortie est prévue tout au long de 2023, y compris de nouvelles saisons des deux Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…?tout en présentant le très attendu Invasion secrète série.