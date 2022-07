Kevin Feige dit Ant-Man and the Wasp: Quantumania sera un autre grand film d’équipe

À partir de l’année prochaine, le MCU est sur le point de commencer à aggraver le danger alors qu’il se dirige vers Guerres secrètes. Lancement de la phase 5, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sera responsable de la première grande étape de l’univers cinématographique Marvel et selon Kevin Feige, le film sera une autre entrée collaborative similaire à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Avec le film qui présentera la première variante dominante de Kang le Conquérant, nous pouvons nous attendre à quelque chose de plus que les sorties généralement amusantes d’Ant-Man du passé en février.

Marvel Studios a révélé une énorme feuille de route samedi dernier, dévoilant non seulement la prochaine phase du MCU, mais également les films d’ouverture et de clôture de la phase 6, qui verra la conclusion épique de la Saga multivers. Une grande surprise parmi tout cela a été la révélation que la phase 4 se terminera en novembre avec Panthère noire : Wakanda pour toujours, ce qui signifie que pour la première fois dans la franchise, Ant-Man de Paul Rudd aura pour tâche d’ouvrir une phase, et il semble que ce sera une entrée charnière dans la saga.

FILM VIDÉO DU JOUR

Parler à Nouvelles MTV après son apparition au SDCC, Kevin Feige a discuté de la raison pour laquelle il n’y a que deux films Avengers dans le Saga multiverset comment les films aiment Quantumanie compensera cela en ayant une portée énorme. Il a dit:

« Beaucoup de nos films maintenant, le multivers de la folie, ce que vous êtes sur le point de voir dans Quantumania, sont de grands films d’équipe introduisant de grandes parties de la mythologie et que les films Avengers devraient vraiment être le couronnement d’une saga. vraiment, tout ce que nous voulions pour jeter les bases d’aujourd’hui, c’est dire: « Nous sommes actuellement au milieu de la saga Multivers qui culminera dans deux films Avengers. »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania’s La bande-annonce a été publiée au SDCC

Bien que Marvel ait publié quelques nouvelles bandes-annonces, dont la première pour Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 ont également montré des bandes-annonces, mais les deux sont restés exclusifs à l’événement pour le moment. Pour les personnes présentes, les images révélées de la troisième sortie solo de Paul Rudd alors que Scott Lang a présenté un regard sur le film, qui à bien des égards reflétait Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Semblable à la façon dont Strange a passé beaucoup de temps dans le multivers, Lang se retrouvera jeté dans le royaume quantique, où, entre autres dangers, il se retrouvera face à face avec une variante de Kang le Conquérant, qui ne perdra pas de temps pour apporter un sentiment de malheur imminent pour l’univers Marvel. Alors que nous devons encore voir comment le Saga multivers se réunissent, il existe déjà de nombreuses théories sur la façon dont les événements se dérouleront. Pour ceux qui connaissent Kang de Marvel Comics, il y a beaucoup d’indices à trouver, même si, comme toujours, Kevin Feige et son équipe apporteront quelques changements pour s’assurer qu’il y a toujours des surprises en réserve.