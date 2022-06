Kevin Feige discute de l’avenir de Chris Hemsworth en tant que Thor

Le président de Marvel Studios, Kévin Feigparlait récemment de l’avenir de Chris Hemsworth comme Thor au sein du MCU. Bien que le prochain »Love and Thunder » soit sur le point d’être le dernier film de l’acteur en tant que Dieu du tonnerre, Feige a exprimé son enthousiasme à l’idée d’avoir un potentiel cinquième ou sixième film en raison du grand nombre d’histoires tournant autour de lui. pourrait être porté au grand écran.

« Je sais qu’il y a beaucoup, beaucoup d’autres histoires de Thor dans les bandes dessinées dont nous parlons beaucoup », a-t-il déclaré. « Et alors que nous regardons Chris Hemsworth continuer à grandir et à évoluer en tant qu’acteur formidable, je serais ravi de voir comment ce personnage complexe continue d’évoluer. » Hemsworth a également exprimé précédemment son désir de continuer à jouer le fils d’Odin.

« Chaque fois, si l’occasion se présente et se présente, je suis ouvert à toute exploration créative qui pourrait se produire, grâce à différents scénaristes et réalisateurs, etc », a expliqué Chris. « Mais j’adore jouer à Thor, vraiment. Cela revient toujours à : ‘Est-ce que ce script est différent du précédent ? Sommes-nous en train de répéter quelque chose ?’ Et quand ça devient trop familier, je pense que c’est là que je dois arrêter. J’aimerais sortir avant que les gens ne me disent de sortir.

»Thor : Amour et tonnerre » sera le quatrième film du Hammer Bearer Avenger. Ici, nous verrons Thor en route pour trouver la paix intérieure après les événements de »Avengers: Endgame ». Cependant, au milieu de leur évasion de l’action, un ennemi menaçant connu sous le nom de Gorr le boucher des dieux (balle chrétienne) apparaît sur sa mission d’assassiner les dieux de l’univers entier.

Le dieu du tonnerre doit affronter son méchant le plus coriace à ce jour avec Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) et Jane Foster (Natalie Portman), qui est maintenant connu sous le nom de Mighty Thor. Le film marque la deuxième fois que Waititi dirige une propriété Marvel, son prédécesseur « Thor: Ragnarok » étant son premier projet dans le monde des super-héros.

Le film »Thor : Love and Thunder » sortira en salles le 7 juillet. Les précédents films de Thor avec Chris Hemsworth sont entièrement disponibles sur Disney+.