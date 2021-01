Kevin Feige démystifie la rumeur selon laquelle il dirige secrètement Star Wars

Il y a eu des rumeurs relativement persistantes au cours des deux dernières années selon lesquelles le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, aurait joué un rôle actif dans le Guerres des étoiles la franchise. Il y a eu une forte croyance que l’homme derrière l’univers cinématographique Marvel a tranquillement guidé une galaxie aussi loin, très loin. Maintenant, Feige a finalement été interrogé à bout portant sur ces rumeurs et a donné une réponse sans fioritures.

Kevin Feige a fait le tour de la presse pour promouvoir WandaVision, la première série de MCU en direct scénarisée produite pour Disney +, qui fait ses débuts ce vendredi. Lors d’une récente interview, l’exécutif bien-aimé de Disney a été interrogé sur ces rumeurs relatives au Guerres des étoiles franchise et s’il a ou non une implication au-delà du film mystérieux qu’il produit. Feige n’a pas mâché ses mots.

« Pas du tout. »

Regardons la situation dans son ensemble. Kathleen Kennedy dirige le spectacle depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012. En tant que présidente de la société, elle a guidé le Guerres des étoiles suite de la trilogie, ainsi que des spin-offs comme Rogue One et la série live-action The Mandalorian, qui est devenu un énorme succès. Cela a été une poignée d’années, avec le réveil de la force devenant l’un des films les plus rentables de l’histoire. Encore, Le dernier Jedi et La montée de Skywalker s’est avéré être un facteur de division intense. Plus, Solo est le seul flop pur et simple que la franchise ait jamais subi. Et tandis que The Mandalorian est devenu la chose la plus aimée de la franchise depuis longtemps, son succès a été largement attribué aux producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni.

Ce n’est un secret pour personne qu’il existe un contingent non négligeable de fans qui blâment beaucoup Kathleen Kennedy pour toute lacune perçue. Guerres des étoiles a souffert sous le régime Disney. Mais Kennedy a toujours son travail et elle ne semble aller nulle part. Pendant ce temps, Favreau et Filoni devraient jouer un rôle plus actif, travaillant sur l’énorme liste de spectacles en cours de développement pour Disney +. Ceci comprend Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, L’acolyte, Le livre de Boba Fett, Andor et Obi Wan Kenobi.

Si quelqu’un devait prendre la tête de la création chez Lucasfilm, Kevin Feige est un choix évident. Ce qu’il a fait avec le MCU est plus que impressionnant. En un peu plus d’une décennie, il a transformé les super-héros de Marvel en la plus grande marque de divertissement de la planète, générant plus de 20 milliards de dollars au box-office mondial. Ça ne fait pas de mal qu’il soit franc Guerres des étoiles ventilateur.

Mais son rôle au sein de la franchise se limite au mystérieux film qu’il produit et développe. On ne sait presque rien du film Star Wars de Kevin Feige, seulement que Michael Waldron (Loki, Docteur Strange dans le multivers de la folie) a récemment été sollicité pour écrire le scénario. C’est peut-être pour le mieux, car Feige a les mains pleines avec le MCU pour, au moins, les cinq prochaines années environ. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

